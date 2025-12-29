Ентоні Джошуа потрапив у жахливу аварію: відомо про двох жертв

Колишній володар титулів у суперважкій вазі, британець Ентоні Джошуа, потрапив у важку дорожньо-транспортну пригоду під час свого перебування в Нігерії.

Обставини трагедії на трасі

Інцидент стався на автомагістралі в районі Макуні, штат Огун. Позашляховик марки Lexus, у якому як пасажир перебував 35-річний спортсмен, на великій швидкості врізався у вантажівку, що стояла на узбіччі або проїжджій частині.

Джошуа відправився на батьківщину своїх предків на відпочинок після нещодавнього тріумфу в поєдинку проти Джейка Пола.

На момент аварії у салоні преміального авто перебувало четверо осіб. Ентоні Джошуа займав місце на задньому сидінні безпосередньо за водієм.

Боксер рухався у складі колони з двох машин, а його служба безпеки їхала слідом у позашляховику Pajero.

Стан боксера та наслідки зіткнення

Попри значні пошкодження транспортного засобу, самому ексчемпіону світу вдалося уникнути критичних травм.

За словами медиків та очевидців, Джошуа отримав лише легкі ушкодження та зміг самостійно вибратися з понівеченого салону.

Проте для двох інших пасажирів - тих, хто сидів поруч із водієм та поруч із боксером - удар виявився фатальним. Обидва чоловіки померли миттєво.

Свідчення очевидців

Місцевий житель Аденії Орохо, який став свідком події, зазначив, що операція з порятунку розпочалася силами перехожих ще до приїзду екстрених служб.

"Ми почали зупиняти машини, що проїжджали повз, аби надати допомогу постраждалим. Представники Федерального корпусу безпеки дорожнього руху прибули на місце за лічені хвилини, проте врятувати двох пасажирів Lexus не вдалося", - розповів Орохо.

Наразі правоохоронні органи Нігерії встановлюють усі причини події, зокрема, чому вантажівка перебувала на трасі в момент зіткнення.

Представники команди Джошуа поки не давали розширених коментарів щодо подальших планів атлета після трагічного інциденту.