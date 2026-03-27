"Це був останній шанс": Яремчук зробив емоційну заяву про майбутнє у збірній

10:14 27.03.2026 Пт
2 хв
Досвідчений форвард взяв на себе відповідальність за поразку та готовий дати дорогу молодим
aimg Андрій Костенко
"Це був останній шанс": Яремчук зробив емоційну заяву про майбутнє у збірній Роман Яремчук (фото: Getty Images)

Нападник національної збірної України Роман Яремчук прокоментував виліт команди з кваліфікації чемпіонату світу-2026. Після поразки від Швеції (1:3) 30-річний футболіст зізнався, що цей відбірковий цикл був для нього останнім шансом зіграти на світовій першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар футболіста Tribuna.com.

"Просто соромно"

Україна вп'яте поспіль не змогла пробитися до фінальної частини ЧС – востаннє "синьо-жовті" грали на Мундіалі ще у 2006 році, коли нинішній наставник Сергій Ребров був гравцем. Для Яремчука це вже друга поспіль поразка у вирішальних стадіях плей-офф (після 2022 року).

"Це був мій останній шанс потрапити на чемпіонат світу. Що можу сказати? Соромно. Зараз можна наговорити багато речей, але не хочеться переходити на особистості. Просто соромно. Ганьба", - емоційно заявив форвард.

Попри те, що Яремчук провів свій 66-й поєдинок за головну команду країни, відзначитися у воротах шведів йому не вдалося. Єдиний м'яч українців записав на свій рахунок 20-річний дебютант Матвій Пономаренко.

Віра у молодь та зміна поколінь

Яремчук зазначив, що нинішній склад збірної є одним із наймолодших у Європі, і саме в цьому він бачить перспективу для майбутніх турнірів.

"Хороші хлопці, у них велике майбутнє. Сподіваюся, вони отримають свій шанс поїхати на чемпіонат світу. На жаль, для мене це була остання можливість. Буду допомагати їм чим можу. Впевнений, їм зараз так само боляче", - додав Роман.

Яремчук у збірній України

За національну команду України Яремчук дебютував у 2018 році за тренерства Андрія Шевченка. Свій перший матч провів у Лізі націй – проти Чехії (2:1).

Учасник Євро-2020 та 2024. Є найкращим бомбардиром України у фінальних частинах чемпіонатів Європи (3 голи). Відзначався важливими голами у матчах проти Нідерландів, Північної Македонії та Словаччини.

Усього за збірну провів 66 матчів, у яких забив 17- голів та зробив 8 асистів.

Раніше ми повідомили усі результати плей-офф кваліфікації ЧС-2026.

