ua en ru
Чт, 26 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Прокляття стикових матчів: як збірна України раніше грала у плей-офф відбору на ЧС

12:42 26.03.2026 Чт
3 хв
П'ять спроб і п'ять болючих поразок – згадуємо історію виступів "синьо-жовтих" у вирішальних битвах за Мундіаль
aimg Андрій Костенко
Прокляття стикових матчів: як збірна України раніше грала у плей-офф відбору на ЧС Україна проти Уельсу у фіналі плей-офф відбору ЧС-2022 (фото: УАФ)

Сьогодні національна команда України вшосте у своїй історії спробує подолати сито плей-офф кваліфікації чемпіонату світу. Досі цей етап був справжнім каменем спотикання для нашої збірної: попри зіркові склади та зміну тренерів, путівка на ЧС у стиках нам ще не підкорювалася.

Про попередні спроби "синьо-жовтих" вийти на Мундіалі через стики – розповідає РБК-Україна.

Сім Мундіалів – один фінал

Збірна Україна увосьме в своїй історії грає у кваліфікації чемпіонату світу. З попередніх семи спроб – лише одна була успішною.

У відборі на ЧС-2006 "синьо-жовті" вибороли перше місце у групі та отримали пряму путівку на турнір. Тоді у Німеччині команда Олега Блохіна досягла стадії чвертьфіналу.

Ще одного разу – у кваліфікації ЧС-2018 українці фінішували третіми у групі (після Ісландії та Хорватії) та завершили виступи вже після першого етапу відбору.

В інших п'яти випадках наша збірна намагалася пробитися на турніри через стики.

ЧС-1998: Хорватське розчарування

Вперше фортуна відвернулася від українців у відборі на Мундіаль у Франції. Команда Йожефа Сабо посіла друге місце у групі з Німеччиною, випередивши зокрема Португалію.

Але у плей-офф натрапила на зіркову Хорватію. Після поразки в Загребі (0:2), матч-відповідь у Києві завершився лише нічиєю 1:1, хоча арбітр скасував чистий гол Віталія Косовського, який міг змінити все.

ЧС-2002: Дортмундський кошмар

Під керівництвом Валерія Лобановського Україна пропустила вперед Польщу, а у плей-офф отримала в суперники Німеччину.

Перша гра вдома дарувала надію (1:1), проте виїзд до Дортмунда став катастрофою. Розгромна поразка 1:4 (гол престижу забив Андрій Шевченко) залишила "синьо-жовтих" без поїздки до Японії та Південної Кореї.

ЧС-2010: Донецька трагедія з Грецією

У відборі на ЧС у ПАР Україна зуміла обійти Хорватію, ставши другою після Англії. Жереб у плей-офф звів підопічних Олексія Михайличенка із греками, що вважалося подарунком долі.

Після виїзних 0:0 усе мало вирішитися в Донецьку, але мінімальна поразка 0:1 шокувала всю країну.

ЧС-2014: Фіаско у Парижі

Епоха Михайла Фоменка подарувала найбільш емоційний плей-офф. У першому матчі в Києві українці сенсаційно розбили Францію (2:0).

Проте матч-відповідь на "Стад де Франс" перетворився на жахіття: розгром 0:3 і видалення Євгена Хачеріді залишили Україну за бортом бразильського Мундіалю.

ЧС-2022: Драматичний фінал в Уельсі

Остання спроба відбулася за Олександра Петракова. Через повномасштабне вторгнення матчі перенесли на червень 2022-го.

У півфіналі плей-офф Україна ефектно переграла у Глазго Шотландію (3:1). Але у вирішальному поєдинку в Кардіффі мінімально поступилася Уельсу (0:1) через прикрий автогол Андрія Ярмоленка та неймовірну гру воротаря суперників.

Цього разу підопічні Сергія Реброва мають шанс нарешті переписати цю історію. І перший крок треба зробити у грі проти Швеції.

Раніше ми повідомили, що збірна України представила нову форму перед ЧС-2026.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Ресторан у Харкові атакували "Шахедом", є постраждалий
