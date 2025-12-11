ua en ru
Чт, 11 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Крики, скандали, зрада: дружина Винника розкрила деталі сварки з експродюсером Горбенком

Четвер 11 грудня 2025 21:00
UA EN RU
Крики, скандали, зрада: дружина Винника розкрила деталі сварки з експродюсером Горбенком Таюне та Олег Винник (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді, Юлія Гаюк

Олег Винник дав інтерв'ю, у якому взяла участь його дружина, співачка Таюне. Вона вперше розкрила подробиці конфлікту артиста з колишнім продюсером Олександром Горбенком.

Що саме сталося між зірковими родинами, артистка розкрила в інтерв'ю РБК-Україна.

Таюне про конфлікт з продюсером Винника

Чималу роль у чутках про нібито нелегальний виїзд артиста за кордон після 24 лютого відіграв його колишній продюсер. Також Горбенко відібрав у співака доступ до його офіційних соцмереж. Дружина артиста вперше пояснила, що все це сталося після кількатижневого спільного проживання двох родин в Німеччині.

"Я цих людей рахувала як свою сім'ю. Вони в нашій сім'ї жили більше, чим у себе, розумієте? Я ділилась останнім. Це всім відомо, коли приїжджаєш після тижнів на гастролях, дома нічого нема, вони не біжать до себе додому, чогось у нас”, - розповіла вона.

"І це було кайфово", - лаконічно додав Олег.

Крики, скандали, зрада: дружина Винника розкрила деталі сварки з експродюсером ГорбенкомДружина Винника про конфлікт з його продюсером (скриншот)

Таюне зазначила, що вони прихистили родину Горбенка, жили разом з їхніми тваринами, намагалися забезпечити гостям комфортні умови.

"Мені не шкода. Ми дуже гостинні люди, але так виглядало, що вони жертви, тобто у них це відбулося (війна - ред.), а нас не стосується. Я ущемляла своїх навіть, щоб було зручно гостям. В нашій спальні їх розташували", - пояснила вона.

Натомість вже згодом були заблоковані сторінки в соцмережах і поширені чутки та звинувачення. За словами Таюне, в тій родині були проблеми з алкоголем.

"Я зараз, коли починаю аналізувати, чому так сталося… Там було дуже багато різних нюансів. Я в людях намагаюся знайти щось хороше. Якщо є проблема, треба допомогти. А там у сім’ї були проблеми - алкогольні", - зазначила вона.

Олег не хотів вдаватися в деталі, але дружина продовжила. Вони також уточнили, що Олександр долучився згодом, адже він не виїздив з України разом з ними в перші дні вторгнення.

Крики, скандали, зрада: дружина Винника розкрила деталі сварки з експродюсером ГорбенкомВинник та Горбенко (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Вирішальна сварка

Кульмінацією напруження стала гучна сварка, яка розгорілася просто в їхньому домі. Конфлікт був настільки емоційним, що налякав навіть подругу сина Винника та Таюне, яка тоді перебувала в домі.

"Це було дуже голосно. Це німецький дім. Я дуже злякалася, що прийдуть поліцаї і оті розборки між ними, вони не будуть... Це ж наша квартира. І Олег просто попросив. Сказав на добраніч і ми пішли, залишили їх на кухні. Я не буду самі деталі говорити, це реально проблема людей. Я хотіла допомогти", - пригадала Таюне.

Крики, скандали, зрада: дружина Винника розкрила деталі сварки з експродюсером ГорбенкомВинник з дружиною про конфлікт з продюсером (скриншот)

Зранку вони з Олегом виявили, що гості зібрали речі й пішли, не попрощавшись. А справжній шок чекав попереду.

"Немає доступу (до соцмереж - ред.), почали дзвонити люди, казати: "А що у вас трапилося?" Виявляється, вони на людях почали говорити те, у що я не вірила. Ну, в чому я винна? Що ми зробили погано, щоб от таке вислухати за спиною", - поділилася Таюне.

Вона намагалася розібратися в ситуації. Зателефонувала дружині продюсера Ніні та запропонувала поговорити, але та відмовилася.

"Мені просто цікаво: якщо якась образа, давайте поговоримо. Розкажіть, у чому проблема", - зауважила вона.

Від вчинків колишніх друзів Таюне дуже прикро. Проте вона бажає їм всього найкращого.

"Це так брудно, люди. Я цим не займаюсь. Я не хочу цим займатись. Я хочу цим людям побажати: майте все найкраще і дай вам, Боже, всього найкращого", - резюмувала вона.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Олег Винник Зірки шоу-бізнесу Зірки
Новини
Чи буде енергетичне перемир'я і коли можливе припинення вогню: що каже Зеленський
Чи буде енергетичне перемир'я і коли можливе припинення вогню: що каже Зеленський
Аналітика
Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень