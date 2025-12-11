ua en ru
Крики, скандалы, измена: жена Винника раскрыла детали ссоры с экс-продюсером Горбенко

Четверг 11 декабря 2025 21:00
Крики, скандалы, измена: жена Винника раскрыла детали ссоры с экс-продюсером Горбенко Таюне и Олег Винник (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди, Юлия Гаюк

Олег Винник дал интервью, в котором приняла участие его жена, певица Таюне. Она впервые раскрыла подробности конфликта артиста с бывшим продюсером Александром Горбенко.

Что именно произошло между звездными семьями, артистка раскрыла в интервью РБК-Украина.

Таюне о конфликте с продюсером Винника о конфликте с продюсером Винника

Немалую роль в слухах о якобы нелегальном выезде артиста за границу после 24 февраля сыграл его бывший продюсер. Также Горбенко отобрал у певца доступ к его официальным соцсетям. Жена артиста впервые объяснила, что все это произошло после нескольких недель совместного проживания двух семей в Германии.

"Я этих людей считала как свою семью. Они в нашей семье жили больше, чем у себя, понимаете? Я делилась последним. Это всем известно, когда приезжаешь после недель на гастролях, дома ничего нет, они не бегут к себе домой, чего-то у нас", - рассказала она.

"И это было кайфово", - лаконично добавил Олег.

Крики, скандалы, измена: жена Винника раскрыла детали ссоры с экс-продюсером ГорбенкоЖена Винника о конфликте с его продюсером (скриншот)

Таюне отметила, что они приютили семью Горбенко, жили вместе с их животными, старались обеспечить гостям комфортные условия.

"Мне не жаль. Мы очень гостеприимные люди, но так выглядело, что они жертвы, то есть у них это произошло (война - ред.), а нас не касается. Я ущемляла своих даже, чтобы было удобно гостям. В нашей спальне их расположили", - пояснила она.

Зато уже потом были заблокированы страницы в соцсетях и распространены слухи и обвинения. По словам Таюне, в той семье были проблемы с алкоголем.

"Я сейчас, когда начинаю анализировать, почему так произошло... Там было очень много разных нюансов. Я в людях стараюсь найти что-то хорошее. Если есть проблема, надо помочь. А там в семье были проблемы - алкогольные", - отметила она.

Олег не хотел вдаваться в детали, но жена продолжила. Они также уточнили, что Александр присоединился позже, ведь он не выезжал из Украины вместе с ними в первые дни вторжения.

Крики, скандалы, измена: жена Винника раскрыла детали ссоры с экс-продюсером ГорбенкоВинник и Горбенко (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Решающая ссора

Кульминацией накала стала громкая ссора, которая разгорелась прямо в их доме. Конфликт был настолько эмоциональным, что напугал даже подругу сына Винника и Таюне, которая тогда находилась в доме.

"Это было очень громко. Это немецкий дом. Я очень испугалась, что придут полицаи и эти разборки между ними, они не будут... Это же наша квартира. И Олег просто попросил. Сказал спокойной ночи и мы ушли, оставили их на кухне. Я не буду сами детали говорить, это реально проблема людей. Я хотела помочь", - вспомнила Таюне.

Крики, скандалы, измена: жена Винника раскрыла детали ссоры с экс-продюсером ГорбенкоВинник с женой о конфликте с продюсером (скриншот)

Утром они с Олегом обнаружили, что гости собрали вещи и ушли, не попрощавшись. А настоящий шок ждал впереди.

"Нет доступа (к соцсетям - ред.), начали звонить люди, говорить: "А что у вас случилось?" Оказывается, они на людях начали говорить то, во что я не верила. Ну, в чем я виновата? Что мы сделали плохо, чтобы вот такое выслушать за спиной", - поделилась Таюне.

Она пыталась разобраться в ситуации. Позвонила жене продюсера Нине и предложила поговорить, но та отказалась.

"Мне просто интересно: если какая-то обида, давайте поговорим. Расскажите, в чем проблема", - отметила она.

От поступков бывших друзей Таюне очень обидно. Однако она желает им всего наилучшего.

"Это так грязно, люди. Я этим не занимаюсь. Я не хочу этим заниматься. Я хочу этим людям пожелать: имейте все самое лучшее и дай вам, Боже, всего наилучшего", - резюмировала она.

