Трубін повторив український рекорд в Португалії, у Судакова – перший ювілей

У матчі 9-го туру чемпіонату Португалії столична "Бенфіка" розбила "Ароку" (5:0). У грі взяли участь й українські легіонери "орлів" Анатолій Трубін та Георгій Судаков – для обох поєдинок став історичним.
Про досягнення вітчизняних гравців у Португалії – розповідає РБК-Україна.
Голкіпер "Бенфіки" повторив український рекорд за кількістю матчів в чемпіонаті Португалії – поєдинок з "Арокою" став для нього 67-м у турнірі.
За цим показником він зрівнявся з екс-півзахисником збірної України Сергієм Кандауровим, який свого часу також захищав кольори "Бенфіки". У 1997-2001 роках вихованець харківського футболу провів за "орлів" 67 ігор у португальській лізі, в яких відзначився 12-ма голами.
Матчі українців в чемпіонаті Португалії
Щодо Судакова, для нього матч з "Арокою" став першим ювілеєм у складі "Бенфіки". Півзахисник провів за "орлів" 10-й поєдинок у всіх турнірах.
Він став четвертим українським футболістом в історії "Бенфіки", який зіграв 10 матчів за клуб. Окрім шести поєдинків в першості країни, він провів три матчі в Лізі чемпіонів та один – у Кубку Португалії.
Цей показник поки скромний на рівні досягнень інших українців, які захищали кольори португальського гранда. Але не забуваймо, що Судаков перебуває в клубі лише два місяці.
Матчі українців за "Бенфіку" у всіх турнірах
Після 9-ти турів чемпіонату Португалії, "Бенфіка" йде другою в турнірній таблиці, поступаючись одним балом лідеру – "Порту".
