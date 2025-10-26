RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Трубин повторил украинский рекорд в Португалии, у Судакова - первый юбилей

Фото: Анатолий Трубин и Георгий Судаков в "Бенфике" (x.com/slbenfica)
Автор: Андрей Костенко

В матче 9-го тура чемпионата Португалии столичная "Бенфика" разбила "Ароку" (5:0). В игре приняли участие и украинские легионеры "орлов" Анатолий Трубин и Георгий Судаков - для обоих поединок стал историческим.

О достижениях отечественных игроков в Португалии - рассказывает РБК-Украина.

Трубин повторил рекорд

Голкипер "Бенфики" повторил украинский рекорд по количеству матчей в чемпионате Португалии - поединок с "Арокой" стал для него 67-м в турнире.

По этому показателю он сравнялся с экс-полузащитником сборной Украины Сергеем Кандауровым, который в свое время также защищал цвета "Бенфики". В 1997-2001 годах воспитанник харьковского футбола провел за "орлов" 67 игр в португальской лиге, в которых отметился 12-ю голами.

Матчи украинцев в чемпионате Португалии

  • 67 - Сергей Кандауров ("Бенфика")
  • 67 - Анатолий Трубин ("Бенфика")
  • 37 - Богдан Милованов ("Арока")
  • 26 - Орест Лебеденко (23 - "Визела", 3 - "Витория")
  • 25 - Роман Яремчук ("Бенфика")
  • 9 - Сергей Ателькин ("Боавишта")
  • 8 - Валерий Бондаренко ("Витория")
  • 7 - Дмитрий Ярчук ("Эштурил")
  • 6 - Георгий Судаков ("Бенфика")

Первый юбилей Судакова

Что касается Судакова, для него матч с "Арокой" стал первым юбилеем в составе "Бенфики". Полузащитник провел за "орлов" 10-й поединок во всех турнирах.

Он стал четвертым украинским футболистом в истории "Бенфики", который сыграл 10 матчей за клуб. Кроме шести поединков в первенстве страны, он провел три матча в Лиге чемпионов и один - в Кубке Португалии.

Этот показатель пока скромный на уровне достижений других украинцев, которые защищали цвета португальского гранда. Но не забывайте, что Судаков находится в клубе всего два месяца.

Матчи украинцев за "Бенфику" во всех турнирах

  • 114 - Анатолий Трубин
  • 81 - Сергей Кандауров
  • 47 - Роман Яремчук
  • 10 - Георгий Судаков

После 9-ти туров чемпионата Португалии, "Бенфика" идет второй в турнирной таблице, уступая одним баллом лидеру - "Порту".

ФутболБенфика