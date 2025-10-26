Трубин повторил украинский рекорд в Португалии, у Судакова - первый юбилей

В матче 9-го тура чемпионата Португалии столичная "Бенфика" разбила "Ароку" (5:0). В игре приняли участие и украинские легионеры "орлов" Анатолий Трубин и Георгий Судаков - для обоих поединок стал историческим.
О достижениях отечественных игроков в Португалии - рассказывает РБК-Украина.
Голкипер "Бенфики" повторил украинский рекорд по количеству матчей в чемпионате Португалии - поединок с "Арокой" стал для него 67-м в турнире.
По этому показателю он сравнялся с экс-полузащитником сборной Украины Сергеем Кандауровым, который в свое время также защищал цвета "Бенфики". В 1997-2001 годах воспитанник харьковского футбола провел за "орлов" 67 игр в португальской лиге, в которых отметился 12-ю голами.
Матчи украинцев в чемпионате Португалии
Что касается Судакова, для него матч с "Арокой" стал первым юбилеем в составе "Бенфики". Полузащитник провел за "орлов" 10-й поединок во всех турнирах.
Он стал четвертым украинским футболистом в истории "Бенфики", который сыграл 10 матчей за клуб. Кроме шести поединков в первенстве страны, он провел три матча в Лиге чемпионов и один - в Кубке Португалии.
Этот показатель пока скромный на уровне достижений других украинцев, которые защищали цвета португальского гранда. Но не забывайте, что Судаков находится в клубе всего два месяца.
Матчи украинцев за "Бенфику" во всех турнирах
После 9-ти туров чемпионата Португалии, "Бенфика" идет второй в турнирной таблице, уступая одним баллом лидеру - "Порту".
