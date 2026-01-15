Трубін і Судаков вилетіли з другого турніру за тиждень: жахливі наслідки поразки для "Бенфіки"
Лісабонська "Бенфіка" припинила виступи в Кубку Португалії, зазнавши поразки від принципового суперника – "Порту" в чвертьфінальному матчі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Різні ролі українців
Матч проходив у Порту на легендарному стадіоні "Драгау".
У стартовому складі "Бенфіки" з українців вийшов лише воротар Анатолій Трубін. Голкіпер провів упевнений матч, здійснивши кілька важливих сейвів упродовж гри, зокрема три – ще в першому таймі.
Півзахисник Георгій Судаков розпочав поєдинок на лаві запасних, однак був змушений з'явитися на полі ще до перерви. На 44-й хвилині українець замінив травмованого Річарда Ріоса, який залишив поле з ушкодженням плеча.
Ранній гол вирішив долю класіко
Єдиний і вирішальний м'яч у зустрічі було забито вже на 15-й хвилині. Після подачі з кутового польський захисник "Порту" Ян Беднарек виграв боротьбу у повітрі та головою вразив ворота гостей – 1:0. Цей гол став наслідком третього поспіль стандарту біля воріт "Бенфіки".
У другому таймі команда українців намагалася врятувати матч. Найкращі шанси зрівняти рахунок мали Сідні Кабрал та Араужу, однак першого зупинив воротар "Порту" Діогу Кошта, а другий пробив повз стійку. В компенсований час Павлидіс змарнував ще одну нагоду.
Попри тиск гостей, оборона "драконів" діяла надійно та зберегла мінімальну перевагу.
"Бенфіка" – сезон без трофеїв
Поразка від "Порту" означає для команди Жозе Моурінью другий виліт із турніру за тиждень. Раніше лісабонці зазнали поразки від "Браги" та припинили боротьбу в півфіналі Кубка португальської ліги. А в чемпіонаті країни "орли" відстають від "Порту" вже на 10 очок.
Таким чином, "Бенфіка" серйозно ризикує завершити сезон без жодного трофея.
Раніше ми розповіли, як Лунін пропустив три голи і "Реал" сенсаційно вилетів від аутсайдера у Кубку Іспанії.
Також читайте, чому Олександр Зінченко може повернутися до "Арсенала" раніше терміну.