Трубін і Судаков вилетіли з другого турніру за тиждень: жахливі наслідки поразки для "Бенфіки"

Четвер 15 січня 2026 09:45
Трубін і Судаков вилетіли з другого турніру за тиждень: жахливі наслідки поразки для "Бенфіки" Фото: Георгій Судаков не врятував "Бенфіку" (x.com/slbenfica_en)
Автор: Андрій Костенко

Лісабонська "Бенфіка" припинила виступи в Кубку Португалії, зазнавши поразки від принципового суперника – "Порту" в чвертьфінальному матчі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Різні ролі українців

Матч проходив у Порту на легендарному стадіоні "Драгау".

У стартовому складі "Бенфіки" з українців вийшов лише воротар Анатолій Трубін. Голкіпер провів упевнений матч, здійснивши кілька важливих сейвів упродовж гри, зокрема три – ще в першому таймі.

Півзахисник Георгій Судаков розпочав поєдинок на лаві запасних, однак був змушений з'явитися на полі ще до перерви. На 44-й хвилині українець замінив травмованого Річарда Ріоса, який залишив поле з ушкодженням плеча.

Ранній гол вирішив долю класіко

Єдиний і вирішальний м'яч у зустрічі було забито вже на 15-й хвилині. Після подачі з кутового польський захисник "Порту" Ян Беднарек виграв боротьбу у повітрі та головою вразив ворота гостей – 1:0. Цей гол став наслідком третього поспіль стандарту біля воріт "Бенфіки".

У другому таймі команда українців намагалася врятувати матч. Найкращі шанси зрівняти рахунок мали Сідні Кабрал та Араужу, однак першого зупинив воротар "Порту" Діогу Кошта, а другий пробив повз стійку. В компенсований час Павлидіс змарнував ще одну нагоду.

Попри тиск гостей, оборона "драконів" діяла надійно та зберегла мінімальну перевагу.

"Бенфіка" – сезон без трофеїв

Поразка від "Порту" означає для команди Жозе Моурінью другий виліт із турніру за тиждень. Раніше лісабонці зазнали поразки від "Браги" та припинили боротьбу в півфіналі Кубка португальської ліги. А в чемпіонаті країни "орли" відстають від "Порту" вже на 10 очок.

Таким чином, "Бенфіка" серйозно ризикує завершити сезон без жодного трофея.

