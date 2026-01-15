Трубин и Судаков вылетели из второго турнира за неделю: ужасные последствия поражения для "Бенфики"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Разные роли украинцев

Матч проходил в Порту на легендарном стадионе "Драгау".

В стартовом составе "Бенфики" из украинцев вышел только вратарь Анатолий Трубин. Голкипер провел уверенный матч, совершив несколько важных сейвов на протяжении игры, в том числе три - еще в первом тайме.

Полузащитник Георгий Судаков начал поединок на скамейке запасных, однако был вынужден появиться на поле еще до перерыва. На 44-й минуте украинец заменил травмированного Ричарда Риоса, который покинул поле с повреждением плеча.

Ранний гол решил судьбу класико

Единственный и решающий мяч во встрече был забит уже на 15-й минуте. После подачи с углового польский защитник "Порту" Ян Беднарек выиграл борьбу в воздухе и головой поразил ворота гостей - 1:0. Этот гол стал следствием третьего подряд стандарта у ворот "Бенфики".

Во втором тайме команда украинцев пыталась спасти матч. Лучшие шансы сравнять счет имели Сидни Кабрал и Араужу, однако первого остановил вратарь "Порту" Диогу Кошта, а второй пробил мимо стойки. В компенсированное время Павлидис упустил еще одну возможность.

Несмотря на давление гостей, оборона "драконов" действовала надежно и сохранила минимальное преимущество.

"Бенфика" - сезон без трофеев

Поражение от "Порту" означает для команды Жозе Моуринью второй вылет из турнира за неделю. Ранее лиссабонцы потерпели поражение от "Браги" и прекратили борьбу в полуфинале Кубка португальской лиги. А в чемпионате страны "орлы" отстают от "Порту" уже на 10 очков.

Таким образом, "Бенфика" серьезно рискует завершить сезон без единого трофея.