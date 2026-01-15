ua en ru
Чт, 15 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Трубин и Судаков вылетели из второго турнира за неделю: ужасные последствия поражения для "Бенфики"

Четверг 15 января 2026 09:45
UA EN RU
Трубин и Судаков вылетели из второго турнира за неделю: ужасные последствия поражения для "Бенфики" Фото: Георгий Судаков не спас "Бенфику" (x.com/slbenfica_en)
Автор: Андрей Костенко

Лиссабонская "Бенфика" прекратила выступления в Кубке Португалии, потерпев поражение от принципиального соперника - "Порту" в четвертьфинальном матче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Разные роли украинцев

Матч проходил в Порту на легендарном стадионе "Драгау".

В стартовом составе "Бенфики" из украинцев вышел только вратарь Анатолий Трубин. Голкипер провел уверенный матч, совершив несколько важных сейвов на протяжении игры, в том числе три - еще в первом тайме.

Полузащитник Георгий Судаков начал поединок на скамейке запасных, однако был вынужден появиться на поле еще до перерыва. На 44-й минуте украинец заменил травмированного Ричарда Риоса, который покинул поле с повреждением плеча.

Ранний гол решил судьбу класико

Единственный и решающий мяч во встрече был забит уже на 15-й минуте. После подачи с углового польский защитник "Порту" Ян Беднарек выиграл борьбу в воздухе и головой поразил ворота гостей - 1:0. Этот гол стал следствием третьего подряд стандарта у ворот "Бенфики".

Во втором тайме команда украинцев пыталась спасти матч. Лучшие шансы сравнять счет имели Сидни Кабрал и Араужу, однако первого остановил вратарь "Порту" Диогу Кошта, а второй пробил мимо стойки. В компенсированное время Павлидис упустил еще одну возможность.

Несмотря на давление гостей, оборона "драконов" действовала надежно и сохранила минимальное преимущество.

"Бенфика" - сезон без трофеев

Поражение от "Порту" означает для команды Жозе Моуринью второй вылет из турнира за неделю. Ранее лиссабонцы потерпели поражение от "Браги" и прекратили борьбу в полуфинале Кубка португальской лиги. А в чемпионате страны "орлы" отстают от "Порту" уже на 10 очков.

Таким образом, "Бенфика" серьезно рискует завершить сезон без единого трофея.

Ранее мы рассказали, как Лунин пропустил три гола и "Реал" сенсационно вылетел от аутсайдера в Кубке Испании.

Также читайте, почему Александр Зинченко может вернуться в "Арсенал" раньше срока.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Бенфика
Новости
В Киеве разрушена стена в 15-этажке в результате дроновой атаки (фото)
В Киеве разрушена стена в 15-этажке в результате дроновой атаки (фото)
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП