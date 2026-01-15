Лунін пропустив три голи і "Реал" сенсаційно вилетів від аутсайдера у Кубку Іспанії

Мадридський "Реал" завершив боротьбу за Кубок Іспанії вже на стадії 1/8 фіналу. Команда з Андрієм Луніним у старті несподівано поступилася "Альбасете", який виступає у другому дивізіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням результат матчу.

Дебют Арбелоа та довіра Луніну

Поєдинок 1/8 фіналу став першим для Альваро Арбелоа на посаді головного тренера "вершкових".

Новий керманич вирішив надати відпочинок основному воротарю Тібо Куртуа, залишивши бельгійця поза заявкою на гру. Це дозволило Андрію Луніну втретє за сезон з’явитися на полі.

До цього українець брав участь лише у матчі проти "Талавери", де також пропустив два м’ячі.

Хід невдалого поєдинку

Зустріч з "Альбасете" виявилася вкрай важкою для мадридців. Проблеми почалися ще у першому таймі, адже після розіграшу кутового суперник вдало зіграв головою, відкривши рахунок. Лунін не зумів перехопити подачу, що призвело до першого взятого взяття воріт.

Основна драма розгорнулася наприкінці гри. На 82-й хвилині Хефте Бетанкор скористався відскоком від газону та потужним ударом "пробив" українця у ближній кут - 0:2.

Хоча "Реал" зміг відновити паритет у доданий арбітром час, фінальний штурм обернувся катастрофою.

Вирішальний гол "Реал" пропустив одразу після того, як зрівняв рахунок. Бетанкор знову опинився перед воротами, проте Лунін обрав пасивну позицію, не пішовши на перехоплення.

Хоча перший удар нападника заблокував захисник, повторним пострілом форвард "Альбасете" поцілив у дальній кут.

Поразка від представника другого дивізіону означає припинення виступів "Реала" у поточному розіграші Кубка.

Для Андрія Луніна цей поєдинок став черговим невдалим досвідом, де він пропустив три м'ячі в одній грі.