Тріумфи "Барси", "Баварії" та "Інтера", вогняна розв'язка в АПЛ: ситуація в топ-лігах на фінішній прямій

12:01 11.05.2026 Пн
4 хв
Титульна гонка в Європі: хто вже став чемпіоном, а де доля трофея вирішиться в останніх турах
Андрій Костенко
"Барселона" оформила тріумф у матчі з "Реалом" (фото: x.com/FCBarcelona)
Європейський футбольний сезон виходить на фінальну пряму, зокрема у топ-лігах. В трьох із них чемпіони визначилися достроково, а десь боротьба за корону триває в "режимі валідолу".

Про титульні перегони в провідних чемпіонатах континенту – розповідає РБК-Україна.

Німеччина: "Баварія" – поза конкуренцією

Мюнхенська "Баварія" першою оформила чемпіонство у одній з топ-ліг. Сталося це ще наприкінці квітня – за п'ять турів до фінішу Бундесліги.

Команда перемогла в другому сезоні поспіль. Ба більше, це 13-й титул за останні 14 років. Загалом в активі мюнхенців 35 титулів чемпіона країни. Найближчим переслідувачем за цим показником є "Нюрнберг", який перемагав дев'ять разів.

"Баварія" розпочала сезон із 16-ти перемог поспіль (рекордна серія в історії топ-5 ліг Європи). І взагалі не мала конкурентів у внутрішній першості. За тур до завершення чемпіонату вона випереджає другу команду турніру – дортмундську "Боруссію" на 16 очок.

"Боруссія" у свою чергу достроково забезпечила собі "срібло", "Лейпциг" – "бронзу". Перед фінальними матчами залишилося питання – хто забере четверту від країни путівку в основний раунд ЛЧ. Претендентів троє – "Штутгарт", "Хоффенхайм" (по 61-му балу) та "Байєр" (58). Якщо "Штутгарт" не втратить бали в останньому турі (16 травня), то четверте місце буде за ними.

Італія: "Інтер" повертає "золото"

Достроково питання про чемпіонство закрили і в італійській Серії А. Міланський "Інтер" виграв турнір за три тури до фінішу.

У минулому сезоні "Інтер" програв чемпіонські перегони "Наполі", зараз – повернув собі титул, який до цього здобував у сезоні-2023/24. Загалом же – це 21-ше "золото" міланців у історії та третє за останні шість сезонів. "Нерадзуррі" – другі за кількістю чемпіонських титулів: лідером залишається туринський "Ювентус", який здобув 36 чемпіонств.

Минулорічний переможець "Наполі" йде другим, маючи 70 очок. За ним – "Ювентус" (68), "Мілан" та "Рома" (по 67). Вони боряться не лише за медалі, а й за три вакантних місця у Лізі чемпіонів.

"Дженоа" нашого Руслана Маліновського виконала своє головне завдання – залишилась у Серії А. За два тури до фінішу вона йде 14-ю (з 20-ти команд). Заключні матчі сезону в Серії А пройдуть 24 травня.

Іспанія: тріумф "Барселони" в "Ель-Класіко"

"Барселона" стала недосяжною для переслідувачів у іспанській Ла Лізі після яскравої перемоги над мадридським "Реалом" у "Ель-Класіко" (2:0). Цікаво, що подібне сталося вперше за 94 роки. Востаннє місцеве "класичне" визначило чемпіона в турнірі-1931/32, коли "золото" в очному протистоянні з принциповим конкурентом завоював "Реал".

Для каталонців це 29-й титул у історії й другий поспіль. За кількості чемпіонств "Барселона" поступається лише "Реалу", у якого 36 трофеїв. За три тури до фінішу команда Андрія Луніна йде другою (77 очок), Далі – "Вільярреал" (69) та "Атлетіко" (63). Уся топ-четвірка зіграє в основному раунді наступної ЛЧ.

"Жирона" наших Віктора Циганкова, Владислава Ваната та Владислава Крапивцова балансує на межі вильоту. Каталонці йдуть 17-ми та лише на один бал випереджають "Алавес", що перебуває у "червоній" зоні.

До завершення сезону в Ла Лізі – три тури. Останні матчі тут – 24 травня.

Франція: ПСЖ чи "Ланс" – очна битва за першість

У французькій Лізі 1 таблицю очолює ПСЖ. Команда нашого Іллі Забарного, маючи в активі 73 очки, за два тури до фінішу випереджає "Ланс" на шість пунктів.

Парижани можуть забезпечити собі дострокове чемпіонство вже в наступному турі – в матчі саме з головним конкурентом. Поєдинок між ПСЖ та "Лансом" відбудеться в середу, 13 травня, о 22:00 за київським часом. Забарному та його партнерам достатньо буде не програти.

На бронзові нагороди та останнє місце в основному раунді наступної ЛЧ бореться "Ліон" Романа Яремчука. Поки "ткачі" відстають на один бал від "Лілля".

Англія: Історичний шанс "Арсенала"

Найгарячіша гонка сезону – в АПЛ. До кінця залишилось два тури. Лондонський "Арсенал" (79 очок) впритул наблизився до першого чемпіонства з 2004 року. "Манчестер Сіті" (74 пункти) теоретично ще може наздогнати, але для цього потрібно виграти обидва матчі і сподіватися на поразку "канонірів".

"Манчестер Юнайтед" (65 очок) гарантував собі участь у ЛЧ. Близькі до цього також "Ліверпуль" та "Астон Вілла" (по 59 пунктів).

"Брентфорд" нашого Єгора Ярмолюка – також близький до потрапляння в єврокубки. Він йде восьмим та відстає від сьомої команди – "Брайтона" на два бали. Якщо вдасться випередити конкурента, "Брентфорд" потрапить до раунду плей-офф Ліги конференцій.

"Евертон" Віталія Миколенка – 10-й.

Завершення сезону в АПЛ – 24 травня.

