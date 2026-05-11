Триумфы "Барсы", "Баварии" и "Интера", огненная развязка в АПЛ: ситуация в топ-лигах на финишной прямой

12:01 11.05.2026 Пн
4 мин
Титульная гонка в Европе: кто уже стал чемпионом, а где судьба трофея решится в последних турах
aimg Андрей Костенко
Триумфы "Барсы", "Баварии" и "Интера", огненная развязка в АПЛ: ситуация в топ-лигах на финишной прямой "Барселона" оформила триумф в матче с "Реалом" (фото: x.com/FCBarcelona)
Европейский футбольный сезон выходит на финальную прямую, в частности в топ-лигах. В трех из них чемпионы определились досрочно, а где-то борьба за корону продолжается в "режиме валидола".

О титульных гонках в ведущих чемпионатах континента - рассказывает РБК-Украина.

Германия: "Бавария" - вне конкуренции

Мюнхенская "Бавария" первой оформила чемпионство в одной из топ-лиг. Произошло это еще в конце апреля - за пять туров до финиша Бундеслиги.

Команда победила во втором сезоне подряд. Более того, это 13-й титул за последние 14 лет. Всего в активе мюнхенцев 35 титулов чемпиона страны. Ближайшим преследователем по этому показателю является "Нюрнберг", который побеждал девять раз.

"Бавария" начала сезон с 16-ти побед подряд (рекордная серия в истории топ-5 лиг Европы). И вообще не имела конкурентов во внутреннем первенстве. За тур до завершения чемпионата она опережает вторую команду турнира - дортмундскую "Боруссию" на 16 очков.

"Боруссия" в свою очередь досрочно обеспечила себе "серебро", "Лейпциг" - "бронзу". Перед финальными матчами остался вопрос - кто заберет четвертую от страны путевку в основной раунд ЛЧ. Претендентов трое - "Штутгарт", "Хоффенхайм" (по 61-му баллу) и "Байер" (58). Если "Штутгарт" не потеряет баллы в последнем туре (16 мая), то четвертое место будет за ними.

Италия: "Интер" возвращает "золото"

Досрочно вопрос о чемпионстве закрыли и в итальянской Серии А. Миланский "Интер" выиграл турнир за три тура до финиша.

В прошлом сезоне "Интер" проиграл чемпионскую гонку "Наполи", сейчас - вернул себе титул, который до этого получал в сезоне-2023/24. В целом же - это 21-е "золото" миланцев в истории и третье за последние шесть сезонов. "Нерадзурри" - вторые по количеству чемпионских титулов: лидером остается туринский "Ювентус", который получил 36 чемпионств.

Прошлогодний победитель "Наполи" идет вторым, имея 70 очков. За ним - "Ювентус" (68), "Милан" и "Рома" (по 67). Они борются не только за медали, но и за три вакантных места в Лиге чемпионов.

"Дженоа" нашего Руслана Малиновского выполнила свою главную задачу - осталась в Серии А. За два тура до финиша она идет 14-й (из 20-ти команд). Заключительные матчи сезона в Серии А пройдут 24 мая.

Испания: триумф "Барселоны" в "Эль-Класико"

"Барселона" стала недосягаемой для преследователей в испанской Ла Лиге после яркой победы над мадридским "Реалом" в "Эль-Класико" (2:0). Интересно, что подобное произошло впервые за 94 года. Последний раз местное "классическое" определило чемпиона в турнире-1931/32, когда "золото" в очном противостоянии с принципиальным конкурентом завоевал "Реал".

Для каталонцев это 29-й титул в истории и второй подряд. По количеству чемпионств "Барселона" уступает только "Реалу", у которого 36 трофеев. За три тура до финиша команда Андрея Лунина идет второй (77 очков), Далее - "Вильярреал" (69) и "Атлетико" (63). Вся топ-четверка сыграет в основном раунде следующей ЛЧ.

"Жирона" наших Виктора Цыганкова, Владислава Ваната и Владислава Крапивцова балансирует на грани вылета. Каталонцы идут 17-ми и лишь на один балл опережают "Алавес", находящийся в "красной" зоне.

До завершения сезона в Ла Лиге - три тура. Последние матчи здесь - 24 мая.

Франция: ПСЖ или "Ланс" - очная битва за первенство

Во французской Лиге 1 таблицу возглавляет ПСЖ. Команда нашего Ильи Забарного, имея в активе 73 очка, за два тура до финиша опережает "Ланс" на шесть пунктов.

Парижане могут обеспечить себе досрочное чемпионство уже в следующем туре - в матче именно с главным конкурентом. Поединок между ПСЖ и "Лансом" состоится в среду, 13 мая, в 22:00 по киевскому времени. Забарному и его партнерам достаточно будет не проиграть.

На бронзовые награды и последнее место в основном раунде следующей ЛЧ борется "Лион" Романа Яремчука. Пока "ткачи" отстают на один балл от "Лилля".

Англия: Исторический шанс "Арсенала"

Самая горячая гонка сезона - в АПЛ. До конца осталось два тура. Лондонский "Арсенал" (79 очков) вплотную приблизился к первому чемпионству с 2004 года. "Манчестер Сити" (74 пункта) теоретически еще может догнать, но для этого нужно выиграть оба матча и надеяться на поражение "канониров".

"Манчестер Юнайтед" (65 очков) гарантировал себе участие в ЛЧ. Близки к этому также "Ливерпуль" и "Астон Вилла" (по 59 пунктов).

"Брентфорд" нашего Егора Ярмолюка - также близок к попаданию в еврокубки. Он идет восьмым и отстает от седьмой команды - "Брайтона" на два балла. Если удастся опередить конкурента, "Брентфорд" попадет в раунд плей-офф Лиги конференций.

"Эвертон" Виталия Миколенко - 10-й.

Завершение сезона в АПЛ - 24 мая.

Ранее мы рассказали, кто вышел в финалы еврокубков и когда решающие матчи.

