UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Тріумф українця в Мадриді: воротар "Реала" став переможцем Юнацької ліги УЄФА

18:24 21.04.2026 Вт
2 хв
Слідом за успіхами Андрія Луніна у дорослій команді, свою першу серйозну єврокубкову вершину в структурі "вершкових" підкорив молодий Ілля Волошин
aimg Андрій Костенко
Ілля Волошин (фото: instagram.com/illia33_v)

Юнацька ліга УЄФА сезону-2025/26 завершилася драматичною розв’язкою у швейцарській Лозанні. Мадридський "Реал" завоював престижний європейський трофей, здолавши у фіналі бельгійський "Брюгге". Повноправним володарем золотої медалі став 19-річний український голкіпер Ілля Волошин.

Драма в Лозанні: "золоті" сейви у серії пенальті

Фінальна зустріч пройшла у напруженій боротьбі. Мадридці вийшли вперед ще у першому таймі, проте "Брюгге" зумів відігратися по перерві. Оскільки регламент турніру не передбачає екстратаймів, доля трофея вирішувалася у лотереї.

Там героєм став воротар Хав'єр Наварро, який відбив два удари бельгійців, забезпечивши "Реалу" перемогу з рахунком 4:2. Український голкіпер перебував у заявці на гру, проте провів фінал на лаві для запасних.

Внесок українця в успіх "Реала"

Хоча вітчизняний гравець не з'явився на полі у вирішальному матчі, його внесок у загальний успіх команди протягом сезону був вагомим.

Загалом у поточному розіграші Волошин відіграв у п'яти поєдинках. Його дебют у Юнацькій лізі відбувся проти казахстанського "Кайрата", де він відбив пенальті та допоміг мадридцям перемогти з рахунком 4:1.

Справжнім бенефісом українця став поєдинок 1/8 фіналу проти "Челсі". У тій грі Волошин здійснив чотири критичні сейви, що дозволило втримати сухий рахунок 1:0 та вивести "вершкових" до наступної стадії.

Український голкіпер у складі "Реала" (фото: x.com/lafabricacrm)

Хто такий Ілля Волошин

Юний голкіпер народився 15 січня 2007 року в Новомосковську (зараз – Самар) на Дніпропетровщині. Займався футболом у юнацькому клубі "Інтер" та Коледжі спорту міста Дніпра.

У 2022 році переїхав до Іспанії, де побував у академіях низки місцевих клубів. До мадридського "Реала" приєднався взимку 2024 року, перейшовши з академії "Райо Махадаонда".

У березні 2025-го "Реал" підписав із українцем новий контракт, розрахований до літа 2029 року.

Волошин – гравець юнацьких збірних України. Виступав за команди U-16, U-17 та U-20.

Раніше ми писали, що нідерландський "Утрехт" пішов на радикальний крок, щоб втримати українського бомбардира.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
