Триумф украинца в Мадриде: вратарь "Реала" стал победителем Юношеской лиги УЕФА

Драма в Лозанне: "золотые" сейвы в серии пенальти

Финальная встреча прошла в напряженной борьбе. Мадридцы вышли вперед еще в первом тайме, однако "Брюгге" сумел отыграться после перерыва. Поскольку регламент турнира не предусматривает экстратаймов, судьба трофея решалась в лотерее.

Там героем стал вратарь Хавьер Наварро, который отразил два удара бельгийцев, обеспечив "Реалу" победу со счетом 4:2. Украинский голкипер находился в заявке на игру, однако провел финал на скамейке запасных.

Вклад украинца в успех "Реала"

Хотя отечественный игрок не появился на поле в решающем матче, его вклад в общий успех команды в течение сезона был весомым.

Всего в текущем розыгрыше Волошин сыграл в пяти поединках. Его дебют в Юношеской лиге состоялся против казахстанского "Кайрата", где он отразил пенальти и помог мадридцам победить со счетом 4:1.

Настоящим бенефисом украинца стал поединок 1/8 финала против "Челси". В той игре Волошин совершил четыре критических сейва, что позволило удержать сухой счет 1:0 и вывести "сливочных" в следующую стадию.

Кто такой Илья Волошин

Юный голкипер родился 15 января 2007 года в Новомосковске (сейчас - Самар) на Днепропетровщине. Занимался футболом в юношеском клубе "Интер" и Колледже спорта города Днепра.

В 2022 году переехал в Испанию, где побывал в академиях ряда местных клубов. К мадридскому "Реалу" присоединился зимой 2024 года, перейдя из академии "Райо Махадаонда".

В марте 2025-го "Реал" подписал с украинцем новый контракт, рассчитанный до лета 2029 года.

Волошин - игрок юношеских сборных Украины. Выступал за команды U-16, U-17 и U-20.