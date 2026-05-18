Тріумф Плотницького у волейбольній ЛЧ: "Перуджа" захистила титул, а двоє українців увійшли до збірної сезону

Без шансів на реванш: як пройшов фінал

"Перуджа" та "Варта" зійшлися у вирішальному матчі ЛЧ у другому сезоні поспіль. Минулого року протистояння завершилося драматичним 5-сетовим трилером, у якому перемогли італійці. Цього разу чемпіони Польщі прагнули реваншу, проте "Перуджа" захистила титул у максимально переконливому стилі, закривши гру в трьох партіях – 3:0 (29:27, 25:18, 25:15).

Найзапекліший спротив "Варта" чинила у першому сеті, де навіть мала сетбол за рахунку 27:26. Проте італійський клуб виграв три очки поспіль і вирвав перемогу на "більше-менше" – 29:27. У наступних сетах домінування "Перуджі" було беззаперечним.

Плотницький став одним із головних ковалів цього успіху, принісши своїй команді 12 очок. Ефективнішим у складі переможців виявився лише туніський діагональний Вассім Бен Тара, який наколотив 24 пункти.

Квадрупл "Перуджі" та 15-й трофей Плотницького

Ця перемога підсумувала феноменальний історичний сезон для італійського клубу. "Перуджа" зібрала солідну колекцію з чотирьох титулів за один рік: спочатку команда виграла Суперкубок Італії та клубний чемпіонат світу, а на фініші сезону додала "золото" національної першості та трофей Ліги чемпіонів.

Для 28-річного Плотницького, який захищае кольори "Перуджі" з 2019 року, цей кубок став уже 15-м трофеєм. Окрім двох тріумфів у Лізі чемпіонів українець шість разів перемагав у Суперкубку Італії, тричі – на клубному чемпіонаті світу і ще по два рази – у чемпіонаті та Кубку Італії.

Двоє українців у збірній сезону

Одразу після завершення фіналу організатори провели урочисту церемонію нагородження найкращих гравців єврокубкового сезону. Приємно, що до символічної збірної Ліги чемпіонів потрапили одразу двоє українців.

Поруч із Олегом Плотницьким, якого визнали найкращим догравальником, місце у символічній команді на позиції центрального блокуючого посів досвідчений Юрій Гладир. 41-річний блокуючий, який захищає кольори польської "Варти".

Водночас MVP турніру став його одноліток – легендарний ліберо "Перуджі" Массімо Колачі, для якого цей матч став останнім у кар'єрі.

Плотницький у складі збірної України (фото: facebook.com)

Хто такий Олег Плотницький

Уродженець Вінницької область, волейболом почав займатися у Хмельницькому. У восьмому класі переїхав до Харкова, де навчався в обласному училищі фізичної культури.

На дорослому рівні дебютував у складі тамтешньої "Юракадемії". Згодом перейшов у харківський "Локомотив", у складі якого двічі став чемпіоном України. Восени 2017-го перебрався до італійської "Монци". У сезоні-2019/20 змінив прописку в межах італійської Суперліги, переїхавши до "Перуджі".

Виступав за збірну України з 2017 до 2023 року. Довгий час був беззаперечним лідером та капітаном команди. У складі "синьо-жовтих" двічі виграв "срібло" Золотої Євроліги (2021, 2023 роки), а також здобув "бронзу" Кубка претендентів-2023.

У травні 2024 року через конфлікт з керівництвом національної Федерації волейболу оголосив про припинення виступів за національну команду. У квітні поточного року зробив заяву про повернення до збірної.