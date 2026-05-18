Триумф Плотницкого в волейбольной ЛЧ: "Перуджа" защитила титул, а двое украинцев вошли в сборную сезона

Украинский волейболист Олег Плотницкий достиг невероятной вершины на клубном уровне. Его итальянская "Перуджа" стала победителем Лиги чемпионов сезона-2025/2026. В решающем поединке итальянцы уверенно одолели польскую "Варту".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.
"Перуджа" и "Варта" сошлись в решающем матче ЛЧ во втором сезоне подряд. В прошлом году противостояние завершилось драматическим 5-сетовым триллером, в котором победили итальянцы. На этот раз чемпионы Польши стремились к реваншу, однако "Перуджа" защитила титул в максимально убедительном стиле, закрыв игру в трех партиях - 3:0 (29:27, 25:18, 25:15).
Самое ожесточенное сопротивление "Варта" оказала в первом сете, где даже имела сетбол при счете 27:26. Однако итальянский клуб выиграл три очка подряд и вырвал победу на "больше-меньше" - 29:27. В следующих сетах доминирование "Перуджи" было безоговорочным.
Плотницкий стал одним из главных кузнецов этого успеха, принеся своей команде 12 очков. Эффективнее в составе победителей оказался только тунисский диагональный Васим Бен Тара, который наколотил 24 пункта.
Эта победа подытожила феноменальный исторический сезон для итальянского клуба. "Перуджа" собрала солидную коллекцию из четырех титулов за один год: сначала команда выиграла Суперкубок Италии и клубный чемпионат мира, а на финише сезона добавила "золото" национального первенства и трофей Лиги чемпионов.
Для 28-летнего Плотницкого, который защищает цвета "Перуджи" с 2019 года, этот кубок стал уже 15-м трофеем. Кроме двух триумфов в Лиге чемпионов украинец шесть раз побеждал в Суперкубке Италии, трижды - на клубном чемпионате мира и еще по два раза - в чемпионате и Кубке Италии.
Сразу после завершения финала организаторы провели торжественную церемонию награждения лучших игроков еврокубкового сезона. Приятно, что в символическую сборную Лиги чемпионов попали сразу двое украинцев.
Рядом с Олегом Плотницким, которого признали лучшим доигровщиком, место в символической команде на позиции центрального блокирующего занял опытный Юрий Гладырь. 41-летний блокирующий, который защищает цвета польской "Варты".
В то же время MVP турнира стал его сверстник - легендарный либеро "Перуджи" Массимо Колачи, для которого этот матч стал последним в карьере.
Плотницкий в составе сборной Украины
Уроженец Винницкой область, волейболом начал заниматься в Хмельницком. В восьмом классе переехал в Харьков, где учился в областном училище физической культуры.
На взрослом уровне дебютировал в составе тамошней "Юракадемии". Впоследствии перешел в харьковский "Локомотив", в составе которого дважды стал чемпионом Украины. Осенью 2017-го перебрался в итальянскую "Монцу". В сезоне-2019/20 сменил прописку в пределах итальянской Суперлиги, переехав в "Перуджу".
Выступал за сборную Украины с 2017 до 2023 года. Долгое время был безоговорочным лидером и капитаном команды. В составе "сине-желтых" дважды выиграл "серебро" Золотой Евролиги (2021, 2023 годы), а также получил "бронзу" Кубка претендентов-2023.
В мае 2024 года из-за конфликта с руководством национальной Федерации волейбола объявил о прекращении выступлений за национальную команду. В апреле текущего года сделал заявление о возвращении в сборную.
