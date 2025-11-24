Третій титул у сезоні: українка Олійникова тріумфувала на турнірі в Чилі

Українська тенісистка Олександра Олійникова здобула титул на турнірі серії WTA 125 у чилійській Коліні. У вирішальному матчі 24-річна спортсменка впевнено обіграла француженку Леолію Жанжан та оформила третій трофей у сезоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.
WTA 125, Коліна (Чилі), фінал
Олександра Олійникова (Україна) – Леолія Жанжан (Франція) – 7:5, 6:1
У першому сеті українка продемонструвала характер. Програючи 3:5, вона виграла чотири гейми поспіль, зламала опір суперниці та взяла партію 7:5.
У другому сеті перевага Олійникової стала беззаперечною – 6:1. Матч тривав майже дві години, і за цей час українка суттєво додала в темпі та агресії.
Перемога також стала реваншем: у березні Жанжан вибила українку у півфіналі турніру в Бразилії.
Олійникова виграла фінал WTA 125 утретє в кар'єрі – і всі три перемоги припали на поточний сезон. Перед Коліною вона тріумфувала на аналогічних турнірах у Толентіно (Італія) та Тукумані (Аргентина).
Ця перемога продовжила вражаючу серію українки – 10 перемог поспіль. За кількістю титулів WTA 125 у 2025 році Олійникова наздогнала чешку Сару Бейлек.
Тріумф у Коліні гарантував українці найвищий у кар'єрі підйом у рейтингу. Олійникова вперше увійде до топ-100 WTA, піднявшись одразу на 95-ту позицію.
Олександра Олійникова з трофеєм у Коліні (фото: instagram Copa LP Open)
24-річна уродженка Києва. У восьмирічному віці переїхала з родиною до Одеси.
У 2011 році, коли Олександрі було 10 років, родина була змушена переїхати до Хорватії після того, як її батько публічно розкритикував президентство Віктора Януковича.
Відтоді тенісистка живе та тренується у Загребі, де й почала професійний шлях. До 2021 року виступала під прапором Хорватії, згодом повернула собі українське громадянство.
Має чітку проукраїнську позицію. Після початку повномасштабного вторгнення РФ, активно допомагає ЗСУ.
