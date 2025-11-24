Третій титул у сезоні: українка Олійникова тріумфувала на турнірі в Чилі

WTA 125, Коліна (Чилі), фінал

Олександра Олійникова (Україна) – Леолія Жанжан (Франція) – 7:5, 6:1

Як пройшов фінал

У першому сеті українка продемонструвала характер. Програючи 3:5, вона виграла чотири гейми поспіль, зламала опір суперниці та взяла партію 7:5.

У другому сеті перевага Олійникової стала беззаперечною – 6:1. Матч тривав майже дві години, і за цей час українка суттєво додала в темпі та агресії.

Перемога також стала реваншем: у березні Жанжан вибила українку у півфіналі турніру в Бразилії.

Продовження переможної серії

Олійникова виграла фінал WTA 125 утретє в кар'єрі – і всі три перемоги припали на поточний сезон. Перед Коліною вона тріумфувала на аналогічних турнірах у Толентіно (Італія) та Тукумані (Аргентина).

Ця перемога продовжила вражаючу серію українки – 10 перемог поспіль. За кількістю титулів WTA 125 у 2025 році Олійникова наздогнала чешку Сару Бейлек.

Стрибок у рейтингу WTA

Тріумф у Коліні гарантував українці найвищий у кар'єрі підйом у рейтингу. Олійникова вперше увійде до топ-100 WTA, піднявшись одразу на 95-ту позицію.

Олександра Олійникова з трофеєм у Коліні (фото: instagram Copa LP Open)

Хто така Олександра Олійникова

24-річна уродженка Києва. У восьмирічному віці переїхала з родиною до Одеси.

У 2011 році, коли Олександрі було 10 років, родина була змушена переїхати до Хорватії після того, як її батько публічно розкритикував президентство Віктора Януковича.

Відтоді тенісистка живе та тренується у Загребі, де й почала професійний шлях. До 2021 року виступала під прапором Хорватії, згодом повернула собі українське громадянство.

Має чітку проукраїнську позицію. Після початку повномасштабного вторгнення РФ, активно допомагає ЗСУ.