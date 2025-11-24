Третий титул в сезоне: украинка Олейникова триумфовала на турнире в Чили

Украинская теннисистка Александра Олейникова завоевала титул на турнире серии WTA 125 в чилийской Колине. В решающем матче 24-летняя спортсменка уверенно обыграла француженку Леолию Жанжан и оформила третий трофей в сезоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.
WTA 125, Колина (Чили), финал
Александра Олейникова (Украина) - Леолия Жанжан (Франция) - 7:5, 6:1
В первом сете украинка продемонстрировала характер. Проигрывая 3:5, она выиграла четыре гейма подряд, сломила сопротивление соперницы и взяла партию 7:5.
Во втором сете преимущество Олейниковой стало безоговорочным - 6:1. Матч длился почти два часа, и за это время украинка существенно прибавила в темпе и агрессии.
Победа также стала реваншем: в марте Жанжан выбила украинку в полуфинале турнира в Бразилии.
Олейникова выиграла финал WTA 125 третий раз в карьере - и все три победы пришлись на текущий сезон. Перед Колиной она триумфовала на аналогичных турнирах в Толентино (Италия) и Тукумане (Аргентина).
Эта победа продолжила впечатляющую серию украинки - 10 побед подряд. По количеству титулов WTA 125 в 2025 году Олейникова догнала чешку Сару Бейлек.
Триумф в Колине гарантировал украинке самый высокий в карьере подъем в рейтинге. Олейникова впервые войдет в топ-100 WTA, поднявшись сразу на 95-ю позицию.
Александра Олейникова с трофеем в Колине (фото: instagram Copa LP Open)
24-летняя уроженка Киева. В восьмилетнем возрасте переехала с семьей в Одессу.
В 2011 году, когда Александре было 10 лет, семья была вынуждена переехать в Хорватию после того, как ее отец публично раскритиковал президентство Виктора Януковича.
С тех пор теннисистка живет и тренируется в Загребе, где и начала профессиональный путь. До 2021 года выступала под флагом Хорватии, впоследствии вернула себе украинское гражданство.
Имеет четкую проукраинскую позицию. После начала полномасштабного вторжения РФ, активно помогает ВСУ.
