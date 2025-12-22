ua en ru
Пн, 22 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Третій "Аватар" уже серед хітів року: перші цифри вражають

Понеділок 22 грудня 2025 11:00
UA EN RU
Третій "Аватар" уже серед хітів року: перші цифри вражають Кадр з фільму "Аватар: Вогонь і попіл"
Автор: Катерина Собкова

Третя частина культової франшизи Джеймса Кемерона "Аватар: Вогонь і попіл" (Avatar: Fire and Ash) впевнено стартувала у світовому прокаті, зібравши 345 млн доларів за перший вікенд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Variety.

"Аватар: Вогонь і попіл": що відомо про успіх фільму

Прем’єра стрічки відбулася 19 грудня, і вже з перших днів стало зрозуміло: Кемерон знову підтвердив статус одного з найуспішніших режисерів в історії кіно. "Вогонь і попіл" показав другий найкращий глобальний старт року, поступившись лише анімаційному хіту "Зоотрополіс-2".

У Північній Америці фільм заробив 88 млн доларів. Цей результат поступається дебютним зборам "Аватар: Шлях води", який у 2022 році стартував зі 134 млн, однак перевищує показники першого "Аватара" 2009 року, що зібрав 77 млн доларів за стартовий вікенд.

Основний фінансовий успіх, як і прогнозували аналітики, забезпечив міжнародний прокат - 257 млн доларів, з яких 58 млн припало на Китай.

Перший вікенд зборів для "Аватара" - не показник?

Аналітики наголошують, що для фільмів Джеймса Кемерона традиційно не вирішальним є "вибуховий" старт.

Так, попередні частини франшизи демонстрували так звані "довгі ноги" - поступове, але стабільне зростання зборів упродовж кількох місяців, особливо під час різдвяно-новорічного періоду. Цей сценарій може повторитися і з "Вогнем і попелом", адже стрічка отримала найвищу оцінку глядачів від CinemaScore - "A".

Додатковим фактором успіху стали преміумформати. Близько двох третин касових зборів принесли покази в IMAX та 3D, що вкотре підтверджує: аудиторія готова платити більше за масштабне візуальне шоу, яким давно славиться франшиза "Аватар".

Кемерон - один з найкасовіших режисерів

Завдяки новому фільму загальні світові збори трилогії перевищили 5,6 млрд доларів, що зміцнило унікальний статус Кемерона в історії кінематографа. Він залишається єдиним режисером, чиї одразу три картини входять до десятки найкасовіших фільмів усіх часів:

  • "Аватар" (2009) - 2,92 млрд доларів
  • "Аватар: Шлях води" (2022) - 2,3 млрд доларів
  • "Титанік" (1997) - 2,26 млрд доларів.

Подальша доля франшизи наразі напряму залежить від фінансової динаміки "Вогню і попелу". Хоча сценарії четвертої та п’ятої частин уже готові, а частину матеріалу навіть відзнято, студії Disney та 20th Century очікують переконливих фінансових результатів.

За даними інсайдерів, бюджет третьої частини перевищив 350 млн доларів, не враховуючи витрати на маркетинг.

Окремим викликом для прокату став значний хронометраж фільму - 3 години 17 хвилин, що обмежує кількість сеансів у кінотеатрах. Втім, досвід показує, що для фанатів творчості Кемерона тривалість його картин ніколи не була перешкодою. Особливо, коли йдеться про масштабну історію Пандори.

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Фільми
Новини
У Москві підірвали авто російського генерала, він загинув
У Москві підірвали авто російського генерала, він загинув
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ