Ще один вітчизняний гімнаст змінив прапор: дивіться, як він вигравав медаль для України

Рішення прийнято в Лас-Вегасі

Офіційну постанову про зміну спортивного громадянства ухвалив Виконавчий комітет FIG під час засідання, що відбулося 9–10 березня в Лас-Вегасі.

Відтепер молодий атлет представлятиме на міжнародній арені Німеччину. Згідно з правилами федерації, вийти на поміст під німецьким прапором Стельмах зможе лише за рік – у березні 2027-го.

Цікаво, що Німецький гімнастичний союз почав готувати ґрунт для переходу ще наприкінці 2025 року. Тоді українця внесли до кадрового реєстру Німеччини у статусі "перспективного атлета", що автоматично зробило його головним претендентом на місце в основному складі німецької збірної.

Спростування, що не справдилося

Після цього в Україні навколо майбутнього Стельмаха розгорівся скандал. Але президентка Федерації спортивної гімнастики України Стелла Захарова в коментарі "Суспільному Спорт" публічно заперечувала можливість переходу.

Вона стверджувала, що йдеться лише про право виступів за кордоном у статусі місцевого атлета, а не про повну зміну громадянства. Проте вердикт FIG остаточно підтвердив: Україна втратила ще одного талановитого спортсмена.

Здобутки Стельмаха у збірній України

Вихованець запорізької школи гімнастики у складі збірної України був переможцем юніорського чемпіонату Європи-2020 в командній першості.

А в 2024-му виграв командне багатоборство вже на дорослому рівні. Тоді разом із ним за збірну України виступали Ілля Ковтун, Олег Верняєв, Ігор Радівілов та Назар Чепурний.

Водночас після Олімпіади 2024 року Стельмах не представляв збірну України на міжнародних стартах. Більш ніж на рік він буквально зник і до появи в німецькому реєстрі про нього не було нічого чути.

Як вдома реагували на "зникнення"

У квітні минулого року, напередодні старту чемпіонату Європи, головний тренер української команди Геннадій Сартинський так відповів на запитання, куди зник перспективний спортсмен.

"Радомир Стельмах? Ні, він не закінчив кар'єру, він лише починає. Наскільки я розумію, він тренується десь у Німеччині. Я поки нічого не чув. Зараз буде чемпіонат Європи. Якщо хтось щось хоче, то раніше ми зв'язувалися, робили збори спільні з тренером. Його [Стельмаха] тренера зараз немає. Я думаю, він тренується в Німеччині", – процитував Сартинського Sport.ua.

Тенденція до втечі зірок

Стельмах став уже другим провідним гімнастом, який залишив українську збірну за останні два роки. Нагадаємо, раніше громадянство змінив бронзовий призер Олімпіади-2024 Ілля Ковтун. Починаючи з липня 2026 року він отримає офіційне право виступати за збірну Хорватії.