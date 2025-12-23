Тренер жіночої збірної України з футболу несподівано заявив про відхід: хто його замінить

Головний тренер жіночої збірної України з футболу Володимир Пятенко залишить свою посаду наприкінці 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар фахівця "Суспільне Спорт".

Досягнення Пятенка

Тренер очолює національну команду з 2023 року. За цей період під його керівництвом збірна провела 24 офіційні матчі, у яких здобула 12 перемог, чотири рази зіграла внічию та вісім поєдинків програла.

Ключовим успіхом Пятенка на чолі збірної стало підвищення у класі в Лізі націй. У наступному сезоні українки виступатимуть у дивізіоні А, де змагатимуться з найсильнішими командами Європи.

Попри позитивні результати, тренер ухвалив рішення не продовжувати контракт, який спливає наприкінці 2025 року.

"Так, у мене контракт закінчується, і я його не продовжую. На це є особисті причини", - пояснив фахівець.

Ія Андрущак (фото: ФК "Ворскла")

Хто може очолити команду

Кандидатом номер один на посаду головного тренера називають наставницю полтавської "Ворскли" Ію Андрущак. Втім, сама фахівчиня поки утримується від конкретних коментарів.

"До 31.12.2025 у Володимира Пятенка діє контракт, тому зараз нічого не підтверджую і не спростовую. Коли на сайті УАФ з'явиться офіційна інформація, тоді й можна буде про щось говорити", – сказала тренерка полтавського клубу.

Збірна України у 2026 році: що відомо

Поточний рік національна команда завершила на 34-й позиції в рейтингу ФІФА.

У 2026-му збірна розпочне виступи у кваліфікації чемпіонату світу-2027. За підсумками жеребкування суперницями "синьо-жовтих" стали чинні чемпіонки світу Іспанія, переможниці Євро-2025 Англія, а також Ісландія.

Перші офіційні зустрічі в новому сезоні команда проведе 3 та 7 березня – проти Англії та Іспанії відповідно.