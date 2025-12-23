ua en ru
Тренер женской сборной Украины по футболу неожиданно заявил об уходе: кто его заменит

Вторник 23 декабря 2025 14:19
UA EN RU
Тренер женской сборной Украины по футболу неожиданно заявил об уходе: кто его заменит Фото: Владимир Пятенко (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Главный тренер женской сборной Украины по футболу Владимир Пятенко покинет свой пост в конце 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий специалиста "Суспільне Спорт".

Достижения Пятенко

Тренер возглавляет национальную команду с 2023 года. За этот период под его руководством сборная провела 24 официальных матча, в которых одержала 12 побед, четыре раза сыграла вничью и восемь поединков проиграла.

Ключевым успехом Пятенко во главе сборной стало повышение в классе в Лиге наций. В следующем сезоне украинки будут выступать в дивизионе А, где будут соревноваться с сильнейшими командами Европы.

Несмотря на положительные результаты, тренер принял решение не продлевать контракт, который истекает в конце 2025 года.

"Да, у меня контракт заканчивается, и я его не продлеваю. На это есть личные причины", - пояснил специалист.

Ия Андрущак (фото: ФК "Ворскла")

Ия Андрущак (фото: ФК "Ворскла")

Кто может возглавить команду

Кандидатом номер один на должность главного тренера называют наставницу полтавской "Ворсклы" Ию Андрущак. Впрочем, сама специалист пока воздерживается от конкретных комментариев.

"До 31.12.2025 у Владимира Пятенко действует контракт, поэтому сейчас ничего не подтверждаю и не опровергаю. Когда на сайте УАФ появится официальная информация, тогда и можно будет о чем-то говорить", - сказала тренер полтавского клуба.

Сборная Украины в 2026 году: что известно

Текущий год национальная команда завершила на 34-й позиции в рейтинге ФИФА.

В 2026-м сборная начнет выступления в квалификации чемпионата мира-2027. По итогам жеребьевки соперницами "сине-желтых" стали действующие чемпионки мира Испания, победительницы Евро-2025 Англия, а также Исландия.

Первые официальные встречи в новом сезоне команда проведет 3 и 7 марта - против Англии и Испании соответственно.

Ранее мы сообщили, что звездный форвард Швеции не сыграет против Украины в плей-офф ЧМ-2026.

Также узнайте, на каком месте в рейтинге ФИФА завершила год сборная Украины.

