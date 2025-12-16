ua en ru
Вт, 16 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Тренер сенсаційного лідера та найкращий бомбардир збірної отримали останні нагороди УПЛ у 2025-му

Вівторок 16 грудня 2025 13:39
UA EN RU
Тренер сенсаційного лідера та найкращий бомбардир збірної отримали останні нагороди УПЛ у 2025-му Фото: Олексій Гуцуляк (УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

Українська Прем'єр-ліга за підсумками 16-го туру віддала призи найкращим гравцям та тренеру. Трофеї дісталися представникам житомирського "Полісся" та черкаського ЛНЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Пономарьов обійшов наставників грандів

Найкращим тренером 16-го туру колективним рішенням групи з 38 експертів, серед яких і представник РБК-Україна, було визнано керманича ЛНЗ Віталія Пономарьова. Його підопічні перемогли "Зорю" (2:0) та пішли на зимову перерву у статусі лідера чемпіонату.

До топ-3 рейтингу також увійшли Ігор Костюк ("Динамо") та Арда Туран ("Шахтар").

Тренер сенсаційного лідера та найкращий бомбардир збірної отримали останні нагороди УПЛ у 2025-му

Віталій Пономарьов (фото: ФК ЛНЗ)

Прорив Гуцуляка

А звання найкращого футболіста здобув вінгер "Полісся" Олексій Гуцуляк. Головним заочним конкурентом найкращого бомбардира збірної України у 2025 році був форвард "Руха" Бабукар Фал.

До топ-5 також увійшли Лука Мейрелліш ("Шахтар"), Костянтин Вівчаренко ("Динамо") та Назарій Муравський (ЛНЗ).

Хто у збірній туру

До символічної збірної туру увійшли представники семи клубів.

Команда в схемі 4-3-3 має такий вигляд: Паламарчук (ЛНЗ) – Вівчаренко, Тіаре (обидва – "Динамо"), Муравський (ЛНЗ), Вінісіус Тобіас ("Шахтар") – Твердохліб ("Кривбас"), Чурко ("Металіст 1925"), Яшарі (ЛНЗ) – Невертон ("Шахтар"), Гуцуляк ("Полісся"), Фал ("Рух").

Тренер сенсаційного лідера та найкращий бомбардир збірної отримали останні нагороди УПЛ у 2025-му

Загалом експерти згадували 26 футболістів та 8 тренерів на звання героїв 16-го туру, а також 63 кандидати до символічної збірної.

Раніше ми підбили повні підсумки 16 туру української Прем'єр-ліги.

Також дізнайтеся, на якому місці Україна в таблиці коефіцієнтів УЄФА після успіху "Шахтаря" та вильоту "Динамо".

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол УПЛ
Новини
Два дні у Берліні. Про що Україна говорила зі США та Європою і чи є прогрес у мирному плані
Два дні у Берліні. Про що Україна говорила зі США та Європою і чи є прогрес у мирному плані
Аналітика
Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі