Тренер сенсационного лидера и лучший бомбардир сборной получили последние награды УПЛ в 2025-м

Украинская Премьер-лига по итогам 16-го тура отдала призы лучшим игрокам и тренеру. Трофеи достались представителям житомирского "Полесья" и черкасского ЛНЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Пономарев обошел наставников грандов

Лучшим тренером 16-го тура коллективным решением группы из 38 экспертов, среди которых и представитель РБК-Украина, был признан рулевой ЛНЗ Виталий Пономарев. Его подопечные победили "Зарю" (2:0) и ушли на зимний перерыв в статусе лидера чемпионата.

В топ-3 рейтинга также вошли Игорь Костюк ("Динамо") и Арда Туран ("Шахтер").

Виталий Пономарев (фото: ФК ЛНЗ)

Прорыв Гуцуляка

А звание лучшего футболиста получил вингер "Полесья" Алексей Гуцуляк. Главным заочным конкурентом лучшего бомбардира сборной Украины в 2025 году был форвард "Руха" Бабукар Фал.

В топ-5 также вошли Лука Мейреллиш ("Шахтер"), Константин Вивчаренко ("Динамо") и Назарий Муравский (ЛНЗ).

Кто в сборной тура

В символическую сборную тура вошли представители семи клубов.

Команда в схеме 4-3-3 имеет такой вид: Паламарчук (ЛНЗ) - Вивчаренко, Тиаре (оба - "Динамо"), Муравский (ЛНЗ), Винисиус Тобиас ("Шахтер") - Твердохлеб ("Кривбасс"), Чурко ("Металлист 1925"), Яшари (ЛНЗ) - Невертон ("Шахтер"), Гуцуляк ("Полесье"), Фал ("Рух").

Всего эксперты вспоминали 26 футболистов и 8 тренеров на звание героев 16-го тура, а также 63 кандидата в символическую сборную.