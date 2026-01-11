Тищенко піднявся на 19 позицій у персьюті Кубку IBU, але українці залишилися поза топ-30

У заключній чоловічій гонці Кубку IBU в Арбері українські біатлоністи Артем Тищенко та Олександр Пономаренко завершили персьют поза топ-30, показавши підйом після старту з п’ятого десятка.

Про те, як пройшла гонка – розповідає РБК-Україна з посиланням на результати етапу.

Прорив Тищенка та вирішальний промах

Чоловічий персьют став заключним стартом для української команди у межах змагань у Німеччині.

Обидва представники України розпочинали гонку за межами першої п'ятдесятки, проте змогли продемонструвати позитивну динаміку за підсумками чотирьох вогневих рубежів.

Найбільший прогрес показав досвідчений Артем Тищенко. Стартувавши з 53-ї позиції, він бездоганно пройшов три перші стрільби.

Завдяки ідеальній точності українець претендував на місце у тридцятці найсильніших, але дві помилки на заключній "стійці" відкинули його на підсумкове 34-те місце.

Попри це, Тищенко зумів відіграти 19 щаблів порівняно зі спринтом.

Результат Пономаренка та тріумф французів

Олександр Пономаренко, який пішов у гонку 57-м, також продемонстрував волю до перемоги.

Попри невдачу на другому вогневому рубежі, де він припустився трьох промахів, інші три стрільби біатлоніст відпрацював "чисто". Це дозволило йому фінішувати на 49-й позиції.

Переможцем гонки став француз Антонен Гігонна, який не закрив жодної мішені та впевнено втримав лідерство.

Компанію на подіумі йому склали співвітчизник Гаетан Патюрель та норвежець Каспер Калькенберг.

Кубок IBU. Арбер. Гонка переслідування (чоловіки):

Антонен Гігонна (Франція, 0+0+0+0) 33:59.7 хвилини Гаетан Патюрель (Франція, 0+1+2+0) +12.2 Каспер Калькенберг (Норвегія, 1+0+0+0) +30.0 Фредрік Вольд (Норвегія, 0+0+0+0) +33.6 Дам'єн Леве (Франція, 2+0+1+0) +41.4 Данило Рітмюллер (Німеччина, 2+0+1+1) +1:05.0

...