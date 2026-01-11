ua en ru
Тищенко поднялся на 19 позиций в персьюте Кубка IBU, но украинцы остались вне топ-30

Воскресенье 11 января 2026 13:34
Тищенко поднялся на 19 позиций в персьюте Кубка IBU, но украинцы остались вне топ-30 Результаты украинцев в Арбере (фото: IBU)
Автор: Екатерина Урсатий

В заключительной мужской гонке Кубка IBU в Арбере украинские биатлонисты Артем Тищенко и Александр Пономаренко завершили персьют вне топ-30, показав подъем после старта с пятого десятка.

О том, как прошла гонка - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на результаты этапа.

Прорыв Тищенко и решающий промах

Мужской персьют стал заключительным стартом для украинской команды в рамках соревнований в Германии.

Оба представителя Украины начинали гонку за пределами первой пятидесятки, однако смогли продемонстрировать положительную динамику по итогам четырех огневых рубежей.

Наибольший прогресс показал опытный Артем Тищенко. Стартовав с 53-й позиции, он безупречно прошел три первые стрельбы.

Благодаря идеальной точности украинец претендовал на место в тридцатке сильнейших, но две ошибки на заключительной "стойке" отбросили его на итоговое 34-е место.

Несмотря на это, Тищенко сумел отыграть 19 ступеней по сравнению со спринтом.

Результат Пономаренко и триумф французов

Александр Пономаренко, который пошел в гонку 57-м, также продемонстрировал волю к победе.

Несмотря на неудачу на втором огневом рубеже, где он допустил три промаха, остальные три стрельбы биатлонист отработал "чисто". Это позволило ему финишировать на 49-й позиции.

Победителем гонки стал француз Антонен Гигонна, который не закрыл ни одной мишени и уверенно удержал лидерство.

Компанию на подиуме ему составили соотечественник Гаэтан Патюрель и норвежец Каспер Калькенберг.

Кубок IBU. Арбер. Гонка преследования (мужчины):

  1. Антонен Гигонна (Франция, 0+0+0+0+0) 33:59.7 минуты
  2. Гаэтан Патюрель (Франция, 0+1+2+0) +12.2
  3. Каспер Калькенберг (Норвегия, 1+0+0+0) +30.0
  4. Фредрик Вольд (Норвегия, 0+0+0+0+0) +33.6
  5. Дамьен Леве (Франция, 2+0+1+0) +41.4
  6. Данило Ритмюллер (Германия, 2+0+1+1+1) +1:05.0

...

  • 34. Артем Тищенко (Украина, 0+0+0+2) +4:00.8
  • 49. Александр Пономаренко (Украина, 0+3+0+0) +5:47.6

Напомним, что сегодня также состоится женский персьют, где Украину представит Анастасия Меркушина.

Ранее мы рассказали о камбэке и финише в топ-10 Дмитрия Пидручного в гонке преследования в Оберхофе.

Также читайте, как Кристина Дмитренко спасла выступление Украины в спринте Кубка мира.

