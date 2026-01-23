Тіна Кароль і гурт "Жадан і Собаки" заспівали про любов, що сильніша за відстань (відео)

Нова пісня виконавців - про ті моменти, коли життя занурюється в темряву, але пройти цей період самотужки практично неможливо.

Її головний меседж - у силі взаємної підтримки та близькості, які допомагають вистояти, навіть коли здається, що ніч триває надто довго.

Як розповідають учасники проєкту, ідея спільної роботи народилася ще минулого року - у грудні.

Це стало продовженням досвіду співпраці Тіни Кароль із 2-м корпусом НГУ "Хартія", а також кількох її виступів разом із гуртом "Жадан і Собаки".

Тіна Кароль і Сергій Жадан (фото: instagram.com/tina_karol)

Артисти, зокрема Тіна Кароль та Сергій Жадан, приїжджали до бійців “Хартії” на Куп’янський і Харківський напрямки, бували у стабілізаційних пунктах, а також спілкувалися з військовими безпосередньо в місті.

Саме цей досвід, знайомство з людьми та їхніми історіями стали поштовхом до створення музичної композиції, яка стала своєрідною присвятою Харкову та його мешканцям - їхній стійкості, почуттям і світлу всередині навіть у найважчі періоди війни.

"Харків - наше рідне місто, звідси почалася наша історія і зараз хартійці продовжують стояти на обороні Харкова. Для нас важливо підсвітлювати історії про місто й захисників і захисниць, які тримають його на замку", - коментують у "Хартії".

Одним із головних візуальних символів кліпу став Харківський метрополітен.

Тіна Кароль і Сергій Жадан (фото: instagram.com/tina_karol)

У відео він показаний як простір із двома важливими значеннями: з одного боку - це укриття, яке рятує людей під час обстрілів, а з іншого - місце постійного руху, де життя не зупиняється, а потяги продовжують курсувати попри все.

Саме ця паралель - між захистом і безперервністю - стала ключовою ідеєю відеороботи.

"Це пісня про довіру й підтримку, про людей, які тримаються одне за одного, ділячись силою і світлом. Ніч у цій історії глибока, але не нескінченна. Вона обов’язково переривається чиєюсь ніжністю і звучанням", - говорить Сергій Жадан.

Тіна Кароль наголошує, що для неї "Ніч" - це історія про особливу тишу між двома людьми в момент розлуки та про любов, яка стає точкою опори.

"Пісня "Ніч" - про стан, коли любов стає твоєю єдиною опорою. Про жінок і чоловіків, які відпускають одне одного на війну, знаючи, що справжній зв’язок сильніший за страх і відстань", - сказала артистка.