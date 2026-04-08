Тіна Кароль, Джамала та KOLA виступлять на YUNA 2026: хто ще увійшов до лайн-апу церемонії

Цьогоріч премія повертається до столичного Палацу "Україна" вперше за п’ять років.

Ведучими церемонії стануть Маша Єфросиніна, Анатолій Анатоліч і співзасновник та генеральний продюсер YUNA Павло Шилько.

У концертній програмі заявлені Тіна Кароль, Jamala, SHUMEI, IVAN LIULENOV у колаборації з DAMNYTSKIY, KOLA, Ziferblat, KAMALIYA, а також Хор Заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю ЗСУ.

Ще одного учасника шоу організатори пообіцяли оголосити пізніше.

Нагороди лауреатам вручатимуть почесні гості церемонії. Серед уже оголошених імен - Ярослава Гресь, Анастасія Цимбалару, ONUKA, Алла Мазур, Андрій Булах, Даша Трегубова, Руся Данілкіна, KAMALIYA та Мохаммад Захур.

Афіша до премії YUNA 2026

У 2026 році переможців визначатимуть у 14 номінаціях. Найбільше шансів на перемогу серед цьогорічних номінантів має Jerry Heil - артистка представлена одразу в семи категоріях.

Alena Omargalieva та DOROFEEVA отримали по п’ять номінацій. Повний список претендентів опубліковано на офіційному сайті премії.

Окремо цього року YUNA відзначає 15 найвпливовіших артистів за 15 років існування премії.

Першими оголошеними лауреатами стали гурти "Без Обмежень", "Антитіла", DakhaBrakha, ТНМК, а також MONATIK і Jerry Heil.

Переможців, як і раніше, визначає журі, до складу якого входять представники музичної індустрії.

Квитки можна придбати за посиланням.