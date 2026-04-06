MONATIK розкрив, скільки коштує його виступ і як він "влетів" на 70 тисяч доларів

11:25 06.04.2026 Пн
2 хв
Артист поділився історією фінансової помилки, яка дорого йому коштувала
Іванна Пашкевич
MONATIK розкрив, скільки коштує його виступ і як він "влетів" на 70 тисяч доларів MONATIK (фото: instagram.com/monatik_official)

MONATIK поділився подробицями про фінансовий бік своєї концертної діяльності та розповів, скільки можуть коштувати його виступи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виконавця для Fedoriv blog.

Скільки заробляє на виступах MONАTIK

Виконавець пояснив, що для нього принципово важливо, аби заробляв не лише артист, а й уся команда, яка працює над організацією події.

Саме тому, за його словами, у співпраці з агентами давно діє чітко визначена система винагороди.

Окрім цього, Дмитро озвучив орієнтовну вартість камерних виступів і корпоративів.

Водночас він наголосив, що суми за масштабні шоу можуть суттєво змінюватися - усе залежить від локації, формату, умов проведення та вартості квитків.

"Корпоратив коштує 30 тисяч євро. Але, як правило, можна домовитися за менше. І обов’язкові агентські 10%. Агент продав дорожче, і має більший відсоток. Це давно така наша політика. Я вважаю, що всі мають заробити", - поділився музикант.

Артист також пригадав свій великий концерт на НСК "Олімпійський" у 2019 році.

За словами співака, саме цей виступ став для нього дуже успішним у фінансовому плані - тоді він заробив близько 500 тисяч доларів.

Утім, не всі масштабні проєкти були такими вдалими. Monatik зізнався, що один із концертів у київському Палаці спорту свого часу став для нього серйозним фінансовим ударом і закінчився боргами.

"Ми тоді ще тільки вчилися, тому домовленості були не зовсім вигідними. Тому у 2017 році на концерті ми "влетіли" на 70 тисяч доларів", - розповів він.

