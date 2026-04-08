Тина Кароль, Джамала и KOLA выступят на YUNA 2026: кто еще вошел в лайн-ап церемонии

В этом году премия возвращается в столичный Дворец "Украина" впервые за пять лет.

Ведущими церемонии станут Маша Ефросинина, Анатолий Анатолич и соучредитель и генеральный продюсер YUNA Павел Шилько.

В концертной программе заявлены Тина Кароль, Jamala, SHUMEI, IVAN LIULENOV в коллаборации с DAMNYTSKIY, KOLA, Ziferblat, KAMALIYA, а также Хор Заслуженного академического ансамбля песни и танца ВСУ.

Еще одного участника шоу организаторы пообещали объявить позже.

Награды лауреатам будут вручать почетные гости церемонии. Среди уже объявленных имен - Ярослава Гресь, Анастасия Цимбалару, ONUKA, Алла Мазур, Андрей Булах, Даша Трегубова, Руся Данилкина, KAMALIYA и Мохаммад Захур.

Афиша к премии YUNA 2026

В 2026 году победителей будут определять в 14 номинациях. Больше всего шансов на победу среди нынешних номинантов имеет Jerry Heil - артистка представлена сразу в семи категориях.

Alena Omargalieva и DOROFEEVA получили по пять номинаций. Полный список претендентов опубликован на официальном сайте премии.

Отдельно в этом году YUNA отмечает 15 самых влиятельных артистов за 15 лет существования премии.

Первыми объявленными лауреатами стали группы "Без Обмежень", "Антитіла", DakhaBrakha, ТНМК, а также MONATIK и Jerry Heil.

Победителей, как и раньше, определяет жюри, в состав которого входят представители музыкальной индустрии.

