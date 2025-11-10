Lama про те, чому не хоче весілля з молодшим на 18 років коханим: "У мене дивні асоціації"

49-річна співачка Lama (Наталя Дзеньків), яка вже дев’ять років щаслива у стосунках зі своїм обранцем Романом, розповіла, чому досі не мріє про весілля.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виконавиці Аліні Доротюк.

Хоча чоловік давно зробив їй пропозицію, артистка зізналася - шлюбна церемонія її не приваблює.

"Я не люблю весілля і не люблю похорони. Не знаю, чому, але з дитинства в мене якісь дивні асоціації з цими подіями", - поділилася Lama.

За словами співачки, у дитинстві її дід часто брав із собою на цвинтар, і тоді в неї сформувалося особливе відчуття потойбічного та магічного.

Вона зізналася, що на весіллях завжди бачила не радість, а сльози - і ця атмосфера залишила свій відбиток.

LAMA з коханим (фото: instagram.com/lamaukraine)

"Мені завжди здавалося, що після весілля для жінки щось закінчується. Можливо, це сидить десь глибоко в підсвідомості", - сказала знаменитість.

Пропозиція руки й серця - "з дублем два"

Попри те, що весілля її не приваблює, момент освідчення Lama пам’ятає до дрібниць.

Роман влаштував для неї справжній сюрприз - прикрасив кімнату пелюстками троянд і свічками.

"Він стояв посеред кімнати, вся кімната світилася. І коли зробив мені пропозицію, я просто розгубилася. Потім сказала: "Ромка, давай ще раз, щоб я могла усвідомити й насолодитися моментом”. І він справді зробив це вдруге", - сміється зірка.

LAMA з коханим (фото: instagram.com/lamaukraine)

Lama переконана: щастя у стосунках не залежить від офіційного статусу.

"Якщо чоловік відповідальний і любить тебе, він і без штампу буде ставитися серйозно. А якщо ні - то й весілля нічого не змінить. Тут важливо говорити, розуміти одне одного й берегти стосунки", - пояснила виконавиця.

Про роботу з психологом і енергію

Співачка також розповіла, що працює над собою через духовні практики. Вона відвідує "розстановки" - метод, який допомагає досліджувати родові історії та внутрішні блоки.

"Моя знайома робить мені розстановки - вона входить у твоє біополе, щоб побачити, звідки тривога чи страх. Іноді це йде ще від пращурів або навіть минулих життів", - пояснила Наталія.

Вона переконана, що людина має величезну внутрішню силу.

"Я вірю, що Бог живе в кожному з нас. І жоден храм не замінить того, що ти маєш усередині", - сказала Lama.

До слова, Lama вже багато років перебуває у стосунках з молодшим на 18 років коханим Романом - пара разом понад сім років і живе у цивільному шлюбі.

Її обранець працює у фінансовій сфері, а попри значну різницю у віці, між ними панує взаєморозуміння та гармонія.

Раніше співачка зізнавалася, що ще у двадцятирічному віці свідомо вирішила не мати дітей, і її партнер цілком поділяє цю позицію, поважаючи вибір коханої.