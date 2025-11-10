ua en ru
Пн, 10 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Lama про те, чому не хоче весілля з молодшим на 18 років коханим: "У мене дивні асоціації"

Понеділок 10 листопада 2025 14:08
UA EN RU
Lama про те, чому не хоче весілля з молодшим на 18 років коханим: "У мене дивні асоціації" LAMA з коханим (фото: instagram.com/lamaukraine)
Автор: Іванна Пашкевич

49-річна співачка Lama (Наталя Дзеньків), яка вже дев’ять років щаслива у стосунках зі своїм обранцем Романом, розповіла, чому досі не мріє про весілля.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виконавиці Аліні Доротюк.

Хоча чоловік давно зробив їй пропозицію, артистка зізналася - шлюбна церемонія її не приваблює.

"Я не люблю весілля і не люблю похорони. Не знаю, чому, але з дитинства в мене якісь дивні асоціації з цими подіями", - поділилася Lama.

За словами співачки, у дитинстві її дід часто брав із собою на цвинтар, і тоді в неї сформувалося особливе відчуття потойбічного та магічного.

Вона зізналася, що на весіллях завжди бачила не радість, а сльози - і ця атмосфера залишила свій відбиток.

Lama про те, чому не хоче весілля з молодшим на 18 років коханим: &quot;У мене дивні асоціації&quot;LAMA з коханим (фото: instagram.com/lamaukraine)

"Мені завжди здавалося, що після весілля для жінки щось закінчується. Можливо, це сидить десь глибоко в підсвідомості", - сказала знаменитість.

Пропозиція руки й серця - "з дублем два"

Попри те, що весілля її не приваблює, момент освідчення Lama пам’ятає до дрібниць.

Роман влаштував для неї справжній сюрприз - прикрасив кімнату пелюстками троянд і свічками.

"Він стояв посеред кімнати, вся кімната світилася. І коли зробив мені пропозицію, я просто розгубилася. Потім сказала: "Ромка, давай ще раз, щоб я могла усвідомити й насолодитися моментом”. І він справді зробив це вдруге", - сміється зірка.

Lama про те, чому не хоче весілля з молодшим на 18 років коханим: &quot;У мене дивні асоціації&quot;LAMA з коханим (фото: instagram.com/lamaukraine)

Lama переконана: щастя у стосунках не залежить від офіційного статусу.

"Якщо чоловік відповідальний і любить тебе, він і без штампу буде ставитися серйозно. А якщо ні - то й весілля нічого не змінить. Тут важливо говорити, розуміти одне одного й берегти стосунки", - пояснила виконавиця.

Про роботу з психологом і енергію

Співачка також розповіла, що працює над собою через духовні практики. Вона відвідує "розстановки" - метод, який допомагає досліджувати родові історії та внутрішні блоки.

"Моя знайома робить мені розстановки - вона входить у твоє біополе, щоб побачити, звідки тривога чи страх. Іноді це йде ще від пращурів або навіть минулих життів", - пояснила Наталія.

Вона переконана, що людина має величезну внутрішню силу.

"Я вірю, що Бог живе в кожному з нас. І жоден храм не замінить того, що ти маєш усередині", - сказала Lama.

До слова, Lama вже багато років перебуває у стосунках з молодшим на 18 років коханим Романом - пара разом понад сім років і живе у цивільному шлюбі.

Її обранець працює у фінансовій сфері, а попри значну різницю у віці, між ними панує взаєморозуміння та гармонія.

Раніше співачка зізнавалася, що ще у двадцятирічному віці свідомо вирішила не мати дітей, і її партнер цілком поділяє цю позицію, поважаючи вибір коханої.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Зірки шоу-бізнесу Одруження
Новини
НАБУ викрило корупційну схему в "Енергоатомі": фігурують Миронюк, Галущенко і Міндіч
НАБУ викрило корупційну схему в "Енергоатомі": фігурують Миронюк, Галущенко і Міндіч
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа