ua en ru
Сб, 10 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Тимчасовий пояс WBC і тінь Усика: що поставлено на кін у бою Кабаєл – Книба

Субота 10 січня 2026 13:41
UA EN RU
Тимчасовий пояс WBC і тінь Усика: що поставлено на кін у бою Кабаєл – Книба Фото: Агіт Кабаєл відстоюватиме свій пояс (instagram.com/agitkabayel)
Автор: Андрій Костенко

У суботу, 10 січня, у німецькому Обергаузені відбудеться поєдинок за тимчасовий титул WBC у надважкій вазі. У ринзі зійдуться непереможні боксери: 33-річний німець Агіт Кабаєл та 29-річний поляк Дамян Книба.

Чим цікавий цей поєдинок та де можна буде переглянути його онлайн – розповідає РБК-Україна.

Вражаюча серія Кабаєла

Кабаєл (26-0, 18 КО) – є тимчасовим чемпіоном WBC. Представник Німеччини входить у бій на серії з п'яти дострокових перемог поспіль.

Востаннє він не нокаутував суперника ще у 2021 році – тоді всі раунди вистояв Кевін Джонсон. Після цього німець достроково переміг: Павла Соура, Агрона Смакічі, Арсланбека Махмудова, Френка Санчеса та Чжана Чжилея.

Особливої уваги заслуговують перемоги над Махмудовим, Санчесом і Чжилеєм – усіх трьох Кабаєл зламав темпом та системною роботою по корпусу.

Тимчасовий пояс WBC і тінь Усика: що поставлено на кін у бою Кабаєл – Книба

Агіт Кабаєл та Дамян Книба (фото: DAZN Boxing)

Габаритний виклик: на що здатний Книба

Для Кабаєла бій з великими суперниками – не новина. Проте Книба навіть за мірками хэвівейту є справжнім гігантом. Його зріст становить 201 см, а розмах рук – 218 см. Він вищий та має значно довші руки, ніж будь-хто з попередніх опонентів німця.

Водночас Книба (17-0, 11 КО) ніколи не бився з суперником такого рівня, як Кабаєл. У його рекорді – перемоги над Джої Давейко, Анджеєм Вавжиком, Майклом Коффі, а також двома українцями – Костянтином Довбищенком і Ігорем Пилинеком. Але цей досвід важко порівняти з серією топових перемог німця.

Книба – не класичний силовий "каток". Попри проблеми в захисті, він активно працює джебом, контролює дистанцію і взагалі дуже мобільний як для боксера за два метри зросту.

Саме це може ускладнити для Кабаєла зближення і роботу по корпусу. Водночас темп, серійність і зміна дистанцій залишаються ключовою зброєю німця.

Зазначимо також, що Книба був спаринг-партнером Олександра Усика перед реваншем з Ентоні Джошуа.

Право на Усика

Формально на кону — тимчасовий пояс WBC. Фактично ж – право заявляти про себе як про потенційного суперника Усика, який перебуває на фінальному етапі кар'єри та сам обирає наступні бої.

WBC – наступна за чергою організація, яка могла б вимагати від українця обов'язковий захист. Втім, потенційний бій Усик – Вайлдер практично блокує негайне зобов'язання зустрічі з переможцем пари Кабаєл – Книба. Тим більше, що Усик уже отримав від організації дозвіл на добровільний захист титулу.

Саме тому результат бою в Обергаузені має радше медійне значення, ніж обов'язковий спортивний наслідок.

Де дивитися бій

Боксерський вечір, головною подією якого стане поєдинок Кабаєл – Книба, відбудеться 10 січня на Rudolf Weber-Arena в Обергаузені.

Шоу розпочнеться о 19:45 за київським часом. Трансляцію забезпечить DAZN. Турнір покажуть без PPV. Тож для перегляду достатньо стандартної підписки на сервіс.

Раніше ми писали, що Вордлі пообіцяв не бігати за Усиком та визначився з власним чемпіонським шляхом.

Також читайте, як Усик відреагував на розмови про політичну діяльність після завершення спортивної кар'єри.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бокс Олександр Усик
Новини
Графіки не діють. У Києві та низці областей ввели екстрені відключення світла
Графіки не діють. У Києві та низці областей ввели екстрені відключення світла
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка