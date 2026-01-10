Тимчасовий пояс WBC і тінь Усика: що поставлено на кін у бою Кабаєл – Книба

У суботу, 10 січня, у німецькому Обергаузені відбудеться поєдинок за тимчасовий титул WBC у надважкій вазі. У ринзі зійдуться непереможні боксери: 33-річний німець Агіт Кабаєл та 29-річний поляк Дамян Книба.

Чим цікавий цей поєдинок та де можна буде переглянути його онлайн – розповідає РБК-Україна .

Вражаюча серія Кабаєла

Кабаєл (26-0, 18 КО) – є тимчасовим чемпіоном WBC. Представник Німеччини входить у бій на серії з п'яти дострокових перемог поспіль.

Востаннє він не нокаутував суперника ще у 2021 році – тоді всі раунди вистояв Кевін Джонсон. Після цього німець достроково переміг: Павла Соура, Агрона Смакічі, Арсланбека Махмудова, Френка Санчеса та Чжана Чжилея.

Особливої уваги заслуговують перемоги над Махмудовим, Санчесом і Чжилеєм – усіх трьох Кабаєл зламав темпом та системною роботою по корпусу.

Агіт Кабаєл та Дамян Книба (фото: DAZN Boxing)

Габаритний виклик: на що здатний Книба

Для Кабаєла бій з великими суперниками – не новина. Проте Книба навіть за мірками хэвівейту є справжнім гігантом. Його зріст становить 201 см, а розмах рук – 218 см. Він вищий та має значно довші руки, ніж будь-хто з попередніх опонентів німця.

Водночас Книба (17-0, 11 КО) ніколи не бився з суперником такого рівня, як Кабаєл. У його рекорді – перемоги над Джої Давейко, Анджеєм Вавжиком, Майклом Коффі, а також двома українцями – Костянтином Довбищенком і Ігорем Пилинеком. Але цей досвід важко порівняти з серією топових перемог німця.

Книба – не класичний силовий "каток". Попри проблеми в захисті, він активно працює джебом, контролює дистанцію і взагалі дуже мобільний як для боксера за два метри зросту.

Саме це може ускладнити для Кабаєла зближення і роботу по корпусу. Водночас темп, серійність і зміна дистанцій залишаються ключовою зброєю німця.

Зазначимо також, що Книба був спаринг-партнером Олександра Усика перед реваншем з Ентоні Джошуа.

Право на Усика

Формально на кону — тимчасовий пояс WBC. Фактично ж – право заявляти про себе як про потенційного суперника Усика, який перебуває на фінальному етапі кар'єри та сам обирає наступні бої.

WBC – наступна за чергою організація, яка могла б вимагати від українця обов'язковий захист. Втім, потенційний бій Усик – Вайлдер практично блокує негайне зобов'язання зустрічі з переможцем пари Кабаєл – Книба. Тим більше, що Усик уже отримав від організації дозвіл на добровільний захист титулу.

Саме тому результат бою в Обергаузені має радше медійне значення, ніж обов'язковий спортивний наслідок.

Де дивитися бій

Боксерський вечір, головною подією якого стане поєдинок Кабаєл – Книба, відбудеться 10 січня на Rudolf Weber-Arena в Обергаузені.

Шоу розпочнеться о 19:45 за київським часом. Трансляцію забезпечить DAZN. Турнір покажуть без PPV. Тож для перегляду достатньо стандартної підписки на сервіс.