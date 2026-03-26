Не тільки Україна та Швеція: хто ще грає у плей-офф ЧС-2026 сьогодні та де дивитися матчі
Сьогодні, 26 березня, вся увага українських вболівальників прикута до протистояння підопічних Сергія Реброва зі Швецією. Проте паралельно у Європі відбудуться ще сім поєдинків плей-офф відбору на ЧС-2026, де зійдуться топові збірні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.
Формат "виживання": як працює плей-офф
У березневих стиках беруть участь 16 європейських збірних, розділених на чотири шляхи (A, B, C, D). У кожному квартеті передбачено два півфінали та фінал. Переможець кожного шляху отримає путівку на ЧС-2026, який вперше в історії приймуть одразу три країни та де зіграють рекордні 48 команд.
Розклад матчів 26 березня:
Шлях А
- 21:45. Італія – Північна Ірландія
- 21:45. Уельс – Боснія і Герцеговина
Шлях В
- 21:45. Україна – Швеція
- 21:45. Польща – Албанія
Шлях С
- 19:00. Туреччина – Румунія
- 21:45. Словаччина – Косово
Шлях D
- 21:45. Данія – Північна Македонія
- 21:45. Чехія – Ірландія
Що чекає на переможців
Лише тріумф у сьогоднішніх зустрічах дає право зіграти у фіналах плей-офф, які заплановані на 31 березня. У разі успіху над шведами, збірна України зустрінеться з переможцем пари Польща – Албанія.
Потенційні пари фіналів (31 березня):
- Уельс / Боснія і Герцеговина – Італія / Північна Ірландія
- Україна / Швеція – Польща / Албанія
- Словаччина / Косово – Туреччина / Румунія
- Чехія / Ірландія – Данія / Північна Македонія
Міжконтинентальний відбір
Окрім європейських баталій, у ніч на 27 березня за київським часом стартує і міжконтинентальний плей-офф, де за два місця на Мундіалі битимуться представники інших конфедерацій. Завдяки високому рейтингу ФІФА, команди Іраку та ДР Конго вже чекають на своїх суперників у фінальних стиках.
Розклад міжконтинентальних стиків:
- 27 березня, 00:00. Болівія – Суринам
- 27 березня, 05:00. Нова Каледонія – Ямайка
Переможець у першій парі у фіналі зіграє з Іраком, другої – з ДР Конго.
Де дивитися матчі
Поєдинки європейської частини кваліфікації в Україні ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO. Трансляції доступні за передплатами MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.
Хто вже вийшов на ЧС-2026
Уже визначилися 42 із 48-ми учасників прийдешнього мундіалю.
Повний список відомих учасників ЧС-2026:
Господарі турніру (3/3): США, Канада, Мексика
Африка (9/9): Марокко, Туніс, Єгипет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ПАР, Сенегал, Кот-д'Івуар
Азія (8/8): Японія, Іран, Узбекистан, Південна Корея, Йорданія, Австралія, Катар, Саудівська Аравія
Південна Америка (6/6): Аргентина, Бразилія, Уругвай, Еквадор, Колумбія, Парагвай
Північна Америка (3/3): Панама, Гаїті, Кюрасао
Океанія (1/1): Нова Зеландія
Європа (12/16): Англія, Франція, Хорватія, Португалія, Норвегія, Німеччина, Нідерланди, Швейцарія, Шотландія, Іспанія, Австрія, Бельгія
Міжконтинентальний плей-офф (0/2): –
