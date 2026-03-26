Не тільки Україна та Швеція: хто ще грає у плей-офф ЧС-2026 сьогодні та де дивитися матчі

Сьогодні, 26 березня, вся увага українських вболівальників прикута до протистояння підопічних Сергія Реброва зі Швецією. Проте паралельно у Європі відбудуться ще сім поєдинків плей-офф відбору на ЧС-2026, де зійдуться топові збірні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА .

Формат "виживання": як працює плей-офф

У березневих стиках беруть участь 16 європейських збірних, розділених на чотири шляхи (A, B, C, D). У кожному квартеті передбачено два півфінали та фінал. Переможець кожного шляху отримає путівку на ЧС-2026, який вперше в історії приймуть одразу три країни та де зіграють рекордні 48 команд.

Розклад матчів 26 березня:

Шлях А

21:45. Італія – Північна Ірландія

21:45. Уельс – Боснія і Герцеговина

Шлях В

21:45. Україна – Швеція

21:45. Польща – Албанія

Шлях С

19:00. Туреччина – Румунія

21:45. Словаччина – Косово

Шлях D

21:45. Данія – Північна Македонія

21:45. Чехія – Ірландія

Що чекає на переможців

Лише тріумф у сьогоднішніх зустрічах дає право зіграти у фіналах плей-офф, які заплановані на 31 березня. У разі успіху над шведами, збірна України зустрінеться з переможцем пари Польща – Албанія.

Потенційні пари фіналів (31 березня):

Уельс / Боснія і Герцеговина – Італія / Північна Ірландія

Україна / Швеція – Польща / Албанія

Словаччина / Косово – Туреччина / Румунія

Чехія / Ірландія – Данія / Північна Македонія

Міжконтинентальний відбір

Окрім європейських баталій, у ніч на 27 березня за київським часом стартує і міжконтинентальний плей-офф, де за два місця на Мундіалі битимуться представники інших конфедерацій. Завдяки високому рейтингу ФІФА, команди Іраку та ДР Конго вже чекають на своїх суперників у фінальних стиках.

Розклад міжконтинентальних стиків:

27 березня, 00:00. Болівія – Суринам

27 березня, 05:00. Нова Каледонія – Ямайка

Переможець у першій парі у фіналі зіграє з Іраком, другої – з ДР Конго.

Де дивитися матчі

Поєдинки європейської частини кваліфікації в Україні ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO. Трансляції доступні за передплатами MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.

Хто вже вийшов на ЧС-2026

Уже визначилися 42 із 48-ми учасників прийдешнього мундіалю.

Повний список відомих учасників ЧС-2026:

Господарі турніру (3/3): США, Канада, Мексика

Африка (9/9): Марокко, Туніс, Єгипет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ПАР, Сенегал, Кот-д'Івуар

Азія (8/8): Японія, Іран, Узбекистан, Південна Корея, Йорданія, Австралія, Катар, Саудівська Аравія

Південна Америка (6/6): Аргентина, Бразилія, Уругвай, Еквадор, Колумбія, Парагвай

Північна Америка (3/3): Панама, Гаїті, Кюрасао

Океанія (1/1): Нова Зеландія

Європа (12/16): Англія, Франція, Хорватія, Португалія, Норвегія, Німеччина, Нідерланди, Швейцарія, Шотландія, Іспанія, Австрія, Бельгія

Міжконтинентальний плей-офф (0/2): –