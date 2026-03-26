Битва за Мундіаль: Ребров визначився зі складом на матч Україна – Швеція

Національна збірна України визначилася зі списком гравців, які зможуть вийти на поле у півфінальному поєдинку плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Швеції. До фінальної заявки команди Сергія Реброва потрапили 23 футболісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ .

Хто не потрапив до списку

У порівнянні з попереднім списком викликаних гравців, поза заявкою на гру проти шведів залишився півзахисник Борис Крушинський. Також поєдинок пропустять захисник Юхим Конопля та хавбек Руслан Маліновський – обидва лідери команди змушені відбувати дискваліфікацію через перебір жовтих карток.

Нагадаємо, через травми збірній на цій стадії не допоможуть Артем Довбик, Олександр Зінченко, Микола Матвієнко, Тарас Михавко, Максим Таловєров та Арсеній Батагов.

Офіційна заявка збірної України на матч проти Швеції:

Нападники: Владислав Ванат ("Жирона"), Роман Яремчук ("Ліон"), Матвій Пономаренко ("Динамо").

Коли матч

Вирішальна битва за вихід у фінал відбору ЧС-2026 Україна – Швеція розпочнеться сьогодні, 26 березня, в іспанській Валенсії. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Пряму трансляцію можна буде переглянути на OTT-платформі MEGOGO за наявності підписки "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" або "MEGOPACK N+S".

Крім того, поєдинок безкоштовно покажуть на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах.