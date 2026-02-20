Терен зізнався, чи привітав свою колишню Бєлєнь з вагітністю

Як Терен відреагував на вагітність Бєлєнь

Як відомо, переможниця проєкту "Холостяк" нині перебуває у стосунках зі своїм однокласником Іваном.

На початку лютого цього року закохані офіційно оформили шлюб. Раніше пара також повідомила, що очікує на первістка - у них має народитися донька.

Сам Терен зізнався, що знав про вагітність Інни. За його словами, він особисто зв’язався з нею та привітав із майбутнім поповненням у родині, а також із новим шлюбом.

Олександр Терен з Інною Бєлєнь (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

"Так, привітав. Неймовірно радий за неї. Дуже тішуся тому, що кохання є, люди знаходять одне одного", - зазначив Олександр.

Тривалий час Будьку приписували роман із блогеркою Оленою Мандзюк, із якою його пов’язували дружні стосунки.

Втім згодом дівчина заблокувала ветерана в Instagram. За словами Терена, жодного конфлікту між ними не виникало - вони просто припинили спілкування через різні життєві погляди.

"Заблокувати мене - це її вибір. Рішення дорослої людини, яке я абсолютно приймаю. Я б не сказав, що була конфліктна ситуація. Ну так трапляється в людей, коли їхні погляди в певний момент розходяться", - пояснив ветеран.

Нагадаємо, у фіналі "Холостяка-13" Олександр Терен обрав саме Інну Бєлєнь, однак згодом пара повідомила про розрив.

Пізніше Інна зазначала, що їхні стосунки завершилися "не на дуже гарній ноті" і наразі вони не підтримують зв’язок.

Після цього ветерану також приписували можливі стосунки з блогеркою Оленою Мандзюк, однак згодом стало відомо, що вони більше не спілкуються.

Після прем’єри нового сезону "Холостяка" з Тарасом Цимбалюком одну з учасниць - Вікторію Зварич - називали потенційною партнеркою для Терена. Вони навіть жартували про можливе побачення, а згодом їх бачили разом.

Втім пізніше з’ясувалося, що у Терена з’явилася нова кохана. Ветерана помітили в компанії дівчини на концерті "Наймузичніша ялинка країни з alyona alyona", який відбувся 20 грудня у Києві.

Терен та його дівчина (фото: BLIK.ua)

На заході Олександр постійно перебував поруч із нею, а згодом підтвердив журналістам, що це не просто подруга.

За словами колишнього "Холостяка", це був його перший спільний публічний вихід із новою обраницею.

Ім’я дівчини він не розкрив. Пара трималася за руки та виглядала щасливою, водночас зазначалося, що вони разом не так давно.