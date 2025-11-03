Тенісна драма: Джокович особисто вирішить долю останньої путівки на ATP Finals?

Сім гравців уже гарантовано у фіналі

Вісім найкращих гравців року визначать переможця на ATP Finals, а долю останньої путівки можуть вирішити Лоренцо Музетті та Новак Джокович на турнірі в Афінах.

Участь у цьогорічному ATP Finals вже забезпечили Карлос Алькарас, Яннік Сіннер, Новак Джокович та Александр Звєрєв як чемпіони мейджорів, а також Бен Шелтон, Тейлор Фріц і Алекс Де Мінор завдяки результатам ATP 1000 у Парижі.

Боротьба за останню путівку

Основними претендентами залишаються Лоренцо Музетті та Фелікс Оже-Альассім. Італієць зареєструвався на турнір ATP 250 в Афінах і може заробити 250 очок за перемогу, що дозволить йому потрапити до ATP Finals.

Оже-Альассім через проблеми зі здоров’ям відмовився від участі у турнірі в Меці.

Новак Джокович може визначити фіналіста

38-річний серб, який сім разів вигравав Підсумковий турнір, зіграє в Афінах, оскільки турнір організовує його родина.

Якщо Джокович зустрінеться з Музетті у фіналі, його результат напряму вплине на те, хто з двох претендентів отримає останню перепустку до Турину.

Рекорди Джоковича у сезоні-2025

Цього року Новак став найстаршим тенісистом, який виходив у півфінали "Мастерсів", а також встановив рекорд за кількістю півфіналів у Грендслемах в одиночному розряді.

Водночас на виставковому турнірі Six Kings Slam він зазнав найбільшої поразки від чинної першої ракетки світу Янніка Сіннера, вигравши лише шість геймів.