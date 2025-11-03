Тенісна драма: Джокович особисто вирішить долю останньої путівки на ATP Finals?

У світі чоловічого тенісу триває інтрига навколо останнього учасника Підсумкового турніру ATP-2025.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.
Вісім найкращих гравців року визначать переможця на ATP Finals, а долю останньої путівки можуть вирішити Лоренцо Музетті та Новак Джокович на турнірі в Афінах.
Участь у цьогорічному ATP Finals вже забезпечили Карлос Алькарас, Яннік Сіннер, Новак Джокович та Александр Звєрєв як чемпіони мейджорів, а також Бен Шелтон, Тейлор Фріц і Алекс Де Мінор завдяки результатам ATP 1000 у Парижі.
Основними претендентами залишаються Лоренцо Музетті та Фелікс Оже-Альассім. Італієць зареєструвався на турнір ATP 250 в Афінах і може заробити 250 очок за перемогу, що дозволить йому потрапити до ATP Finals.
Оже-Альассім через проблеми зі здоров’ям відмовився від участі у турнірі в Меці.
38-річний серб, який сім разів вигравав Підсумковий турнір, зіграє в Афінах, оскільки турнір організовує його родина.
Якщо Джокович зустрінеться з Музетті у фіналі, його результат напряму вплине на те, хто з двох претендентів отримає останню перепустку до Турину.
Цього року Новак став найстаршим тенісистом, який виходив у півфінали "Мастерсів", а також встановив рекорд за кількістю півфіналів у Грендслемах в одиночному розряді.
Водночас на виставковому турнірі Six Kings Slam він зазнав найбільшої поразки від чинної першої ракетки світу Янніка Сіннера, вигравши лише шість геймів.
