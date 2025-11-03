Теннисная драма: Джокович лично решит судьбу последней путевки на ATP Finals?

Семь игроков уже гарантированно в финале

Восемь лучших игроков года определят победителя на ATP Finals, а судьбу последней путевки могут решить Лоренцо Музетти и Новак Джокович на турнире в Афинах.

Участие в нынешнем ATP Finals уже обеспечили Карлос Алькарас, Янник Синнер, Новак Джокович и Александр Зверев как чемпионы мэйджоров, а также Бен Шелтон, Тейлор Фриц и Алекс Де Минор благодаря результатам ATP 1000 в Париже.

Борьба за последнюю путевку

Основными претендентами остаются Лоренцо Музетти и Феликс Оже-Альассим. Итальянец зарегистрировался на турнир ATP 250 в Афинах и может заработать 250 очков за победу, что позволит ему попасть в ATP Finals.

Оже-Альассим из-за проблем со здоровьем отказался от участия в турнире в Меце.

Новак Джокович может определить финалиста

38-летний серб, который семь раз выигрывал Итоговый турнир, сыграет в Афинах, поскольку турнир организует его семья.

Если Джокович встретится с Музетти в финале, его результат напрямую повлияет на то, кто из двух претендентов получит последний пропуск в Турин.

Рекорды Джоковича в сезоне-2025

В этом году Новак стал самым возрастным теннисистом, который выходил в полуфиналы "Мастерсов", а также установил рекорд по количеству полуфиналов в Грэндслемах в одиночном разряде.

В то же время на выставочном турнире Six Kings Slam он потерпел самое крупное поражение от действующей первой ракетки мира Янника Синнера, выиграв всего шесть геймов.