Тарасюк увірвалася в топ: перший подіум сезону-2025/26 для України
Українські юніорки вдало стартували на етапі Кубка IBU в швейцарському Гомсі. Тетяна Тарасюк виборола срібло у спринті на 7,5 км, здобувши для синьо-жовтої команди перший подіум у новому зимовому сезоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.
Тарасюк здобула першу міжнародну медаль
У жіночому спринті юніорського Кубка IBU одразу сім спортсменок представляли Україну.
Найуспішніше виступила Тетяна Тарасюк, яка з одним штрафним колом піднялася на другу сходинку. Українка показала ідентичний час із француженкою Мелою Корреєю, розділивши з нею друге місце.
Їхній результат поступився лише переможниці гонки, Лу-Анн Дюпон Балле з Франції, яка випередила суперниць на 27,5 секунди. Для Тарасюк цей подіум став дебютним на міжнародній арені.
Українка Шейгас у топ-8
Валерія Шейгас також провела стабільну гонку, зайнявши восьму позицію без жодної хиби на рубежах.
До топ-25 увійшли дві українки: Вікторія Хвостенко завершила дистанцію 14-ю, а Ірина Шевченко - 22-ю. Поліна Пуцко фінішувала 17-ю, Аліна Хміль стала 31-ю. Ксенія Приходько гонку не завершила.
Основні результати спринту:
- Лу-Анн Дюпон Балле (Франція) - 21:10.3 (1+0)
- Маела Коррея (Франція) - +27.5 (1+0)
- Тетяна Тарасюк (Україна) - +27.5 (0+1)
- Міхаела Стракова (Словаччина) - +31.2
…
8. Валерія Шейгас (Україна) - +42.4 (0+0)
14. Вікторія Хвостенко (Україна) - +1:23.4 (1+0)
17. Поліна Пуцко (Україна) - +1:35.9 (2+1)
21. Ірина Шевченко (Україна) - +1:43.8 (1+0)
31. Аліна Хміль (Україна) - +2:24.9 (2+2)
Переслідування: Тарасюк - у топ-35 на етапі в Обертілліасі
Після успішного спринту Тарасюк дебютувала в гонці переслідування на етапі Кубка IBU в австрійському Обертілліасі. Українка стартувала 26-ю з відставанням у 82 секунди та зуміла піднятися на 31-шу позицію.
Дві перші стрільби вона відпрацювала чисто, на третій допустила одну хибу, а заключний вогневий рубіж пройшла без промахів.
Перемогла шведка Хейденберг, норвежка Доккен стала другою, а представниця Франції Боте замкнула трійку.
