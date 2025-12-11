ua en ru
Тарасюк увірвалася в топ: перший подіум сезону-2025/26 для України

Четвер 11 грудня 2025 17:33
Тарасюк увірвалася в топ: перший подіум сезону-2025/26 для України Тетяна Тарасюк (фото: https://www.instagram.com/__tanuha__)
Автор: Катерина Урсатій

Українські юніорки вдало стартували на етапі Кубка IBU в швейцарському Гомсі. Тетяна Тарасюк виборола срібло у спринті на 7,5 км, здобувши для синьо-жовтої команди перший подіум у новому зимовому сезоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.

Тарасюк здобула першу міжнародну медаль

У жіночому спринті юніорського Кубка IBU одразу сім спортсменок представляли Україну.

Найуспішніше виступила Тетяна Тарасюк, яка з одним штрафним колом піднялася на другу сходинку. Українка показала ідентичний час із француженкою Мелою Корреєю, розділивши з нею друге місце.

Їхній результат поступився лише переможниці гонки, Лу-Анн Дюпон Балле з Франції, яка випередила суперниць на 27,5 секунди. Для Тарасюк цей подіум став дебютним на міжнародній арені.

Українка Шейгас у топ-8

Валерія Шейгас також провела стабільну гонку, зайнявши восьму позицію без жодної хиби на рубежах.

До топ-25 увійшли дві українки: Вікторія Хвостенко завершила дистанцію 14-ю, а Ірина Шевченко - 22-ю. Поліна Пуцко фінішувала 17-ю, Аліна Хміль стала 31-ю. Ксенія Приходько гонку не завершила.

Основні результати спринту:

  1. Лу-Анн Дюпон Балле (Франція) - 21:10.3 (1+0)
  2. Маела Коррея (Франція) - +27.5 (1+0)
  3. Тетяна Тарасюк (Україна) - +27.5 (0+1)
  4. Міхаела Стракова (Словаччина) - +31.2

8. Валерія Шейгас (Україна) - +42.4 (0+0)

14. Вікторія Хвостенко (Україна) - +1:23.4 (1+0)

17. Поліна Пуцко (Україна) - +1:35.9 (2+1)

21. Ірина Шевченко (Україна) - +1:43.8 (1+0)

31. Аліна Хміль (Україна) - +2:24.9 (2+2)

Переслідування: Тарасюк - у топ-35 на етапі в Обертілліасі

Після успішного спринту Тарасюк дебютувала в гонці переслідування на етапі Кубка IBU в австрійському Обертілліасі. Українка стартувала 26-ю з відставанням у 82 секунди та зуміла піднятися на 31-шу позицію.

Дві перші стрільби вона відпрацювала чисто, на третій допустила одну хибу, а заключний вогневий рубіж пройшла без промахів.

Перемогла шведка Хейденберг, норвежка Доккен стала другою, а представниця Франції Боте замкнула трійку.

Раніше ми повідомили, хто з українців найвище в загальному заліку Кубка світу з біатлону після першого етапу.

Також читайте, як українка з ідеальною стрільбою встановила рекорд на Кубку IBU.

