Тарасюк снова среди лидеров: как выступили украинцы в спринте юниорского Кубка IBU
В швейцарском Гомсе состоялся второй мужской спринт юниорского Кубка IBU. В гонке на 10 км стартовали семь представителей сборной Украины, а двое из них завершили соревнования в первой десятке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.
Тарасюк снова среди лидеров
Тарас Тарасюк стал безусловным лидером украинской команды во втором подряд юниорском спринте.
Если в предыдущей гонке спортсмен сумел финишировать шестым и принять участие в цветочной церемонии, то на этот раз ему удалось превзойти этот результат и занять высокое пятое место.
Решающим фактором для Тарасюка стала безупречная работа на огневых рубежах: он отстрелялся "на ноль" (0+0).
Это позволило ему финишировать с отставанием в 35.2 секунды от победителя - австрийца Томаса Марчля, который также не ошибся во время стрельбы.
Еще один украинец в топ-10
Кроме Тарасюка, место в топ-10 смог завоевать еще один украинский биатлонист - Иван Стеблина. Он финишировал девятым с одним промахом на стойке (0+1) и отстал от лидера на 1 минуту 12 секунд.
Позиции других украинцев
В пределах топ-30 финишировали еще двое представителей Украины. Александр Биланенко показал 16-й результат, а Кирилл Кульчицкий стал 29-м.
Отметим, что некоторые спортсмены, в частности Дмитрий Крюков и Богдан Богач, которые завершили гонку на 43-й и 62-й позициях соответственно, столкнулись с проблемами со стрельбой. Крюков допустил пять промахов, а Богач, несмотря на лишь один промах, значительно отстал по времени.
Результаты мужского спринта (юниоры)
- Томас Мархль (Австрия, 0+0) - 22:54,1
- Жюдикаэль Перилья Боттоне (Франция, 0+0) +7,0
- Давид Элиас (Чехия, 0+1) +16,2
...
5. Тарас Тарасюк (Украина, 0+0) +35,2
9. Иван Стеблина (Украина, 0+1) +1:12,0
16. Александр Биланенко (Украина, 2+0) +1:33,3
29. Кирилл Кульчицкий (Украина, 1+0) +2:17,8
43. Дмитрий Крюков (Украина, 2+3) +2:58,8
47. Константин Марценюк (Украина, 0+1) +3:04,8
62. Богдан Богач (Украина, 0+1) +4:04,2
Этап юниорского Кубка IBU в Гомсе продолжится в субботу, 13 декабря, вторым женским спринтом. Ранее серебряным призером в этой дисциплине стала украинка Татьяна Тарасюк.
