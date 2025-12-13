ua en ru
Тарасюк снова среди лидеров: как выступили украинцы в спринте юниорского Кубка IBU

Суббота 13 декабря 2025 13:08
Тарас Тарасюк (фото: instagram.com/_taras_tarasiuk)
Автор: Екатерина Урсатий

В швейцарском Гомсе состоялся второй мужской спринт юниорского Кубка IBU. В гонке на 10 км стартовали семь представителей сборной Украины, а двое из них завершили соревнования в первой десятке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.

Тарасюк снова среди лидеров

Тарас Тарасюк стал безусловным лидером украинской команды во втором подряд юниорском спринте.

Если в предыдущей гонке спортсмен сумел финишировать шестым и принять участие в цветочной церемонии, то на этот раз ему удалось превзойти этот результат и занять высокое пятое место.

Решающим фактором для Тарасюка стала безупречная работа на огневых рубежах: он отстрелялся "на ноль" (0+0).

Это позволило ему финишировать с отставанием в 35.2 секунды от победителя - австрийца Томаса Марчля, который также не ошибся во время стрельбы.

Еще один украинец в топ-10

Кроме Тарасюка, место в топ-10 смог завоевать еще один украинский биатлонист - Иван Стеблина. Он финишировал девятым с одним промахом на стойке (0+1) и отстал от лидера на 1 минуту 12 секунд.

Позиции других украинцев

В пределах топ-30 финишировали еще двое представителей Украины. Александр Биланенко показал 16-й результат, а Кирилл Кульчицкий стал 29-м.

Отметим, что некоторые спортсмены, в частности Дмитрий Крюков и Богдан Богач, которые завершили гонку на 43-й и 62-й позициях соответственно, столкнулись с проблемами со стрельбой. Крюков допустил пять промахов, а Богач, несмотря на лишь один промах, значительно отстал по времени.

Результаты мужского спринта (юниоры)

  1. Томас Мархль (Австрия, 0+0) - 22:54,1
  2. Жюдикаэль Перилья Боттоне (Франция, 0+0) +7,0
  3. Давид Элиас (Чехия, 0+1) +16,2

...

5. Тарас Тарасюк (Украина, 0+0) +35,2

9. Иван Стеблина (Украина, 0+1) +1:12,0

16. Александр Биланенко (Украина, 2+0) +1:33,3

29. Кирилл Кульчицкий (Украина, 1+0) +2:17,8

43. Дмитрий Крюков (Украина, 2+3) +2:58,8

47. Константин Марценюк (Украина, 0+1) +3:04,8

62. Богдан Богач (Украина, 0+1) +4:04,2

Этап юниорского Кубка IBU в Гомсе продолжится в субботу, 13 декабря, вторым женским спринтом. Ранее серебряным призером в этой дисциплине стала украинка Татьяна Тарасюк.

Ранее мы рассказали, как украинские биатлонисты завоевали первый подиум на Кубке IBU.

Также читайте, как украинка с идеальной стрельбой установила рекорд на Кубке IBU.

Сборная Украины Биатлон
