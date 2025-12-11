Тарасюк увірвалася в топ: перший подіум сезону-2025/26 для України

Українські юніорки вдало стартували на етапі Кубка IBU в швейцарському Гомсі. Тетяна Тарасюк виборола срібло у спринті на 7,5 км, здобувши для синьо-жовтої команди перший подіум у новому зимовому сезоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.
У жіночому спринті юніорського Кубка IBU одразу сім спортсменок представляли Україну.
Найуспішніше виступила Тетяна Тарасюк, яка з одним штрафним колом піднялася на другу сходинку. Українка показала ідентичний час із француженкою Мелою Корреєю, розділивши з нею друге місце.
Їхній результат поступився лише переможниці гонки, Лу-Анн Дюпон Балле з Франції, яка випередила суперниць на 27,5 секунди. Для Тарасюк цей подіум став дебютним на міжнародній арені.
Валерія Шейгас також провела стабільну гонку, зайнявши восьму позицію без жодної хиби на рубежах.
До топ-25 увійшли дві українки: Вікторія Хвостенко завершила дистанцію 14-ю, а Ірина Шевченко - 22-ю. Поліна Пуцко фінішувала 17-ю, Аліна Хміль стала 31-ю. Ксенія Приходько гонку не завершила.
…
8. Валерія Шейгас (Україна) - +42.4 (0+0)
14. Вікторія Хвостенко (Україна) - +1:23.4 (1+0)
17. Поліна Пуцко (Україна) - +1:35.9 (2+1)
21. Ірина Шевченко (Україна) - +1:43.8 (1+0)
31. Аліна Хміль (Україна) - +2:24.9 (2+2)
Після успішного спринту Тарасюк дебютувала в гонці переслідування на етапі Кубка IBU в австрійському Обертілліасі. Українка стартувала 26-ю з відставанням у 82 секунди та зуміла піднятися на 31-шу позицію.
Дві перші стрільби вона відпрацювала чисто, на третій допустила одну хибу, а заключний вогневий рубіж пройшла без промахів.
Перемогла шведка Хейденберг, норвежка Доккен стала другою, а представниця Франції Боте замкнула трійку.
