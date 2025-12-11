Тарасюк ворвалась в топ: первый подиум сезона-2025/26 для Украины

Украинские юниорки удачно стартовали на этапе Кубка IBU в швейцарском Гомсе. Татьяна Тарасюк завоевала серебро в спринте на 7,5 км, добыв для сине-желтой команды первый подиум в новом зимнем сезоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.
В женском спринте юниорского Кубка IBU сразу семь спортсменок представляли Украину.
Успешнее всего выступила Татьяна Тарасюк, которая с одним штрафным кругом поднялась на вторую строчку. Украинка показала идентичное время с француженкой Мелой Корреей, разделив с ней второе место.
Их результат уступил лишь победительнице гонки, Лу-Анн Дюпон Балле из Франции, которая опередила соперниц на 27,5 секунды. Для Тарасюк этот подиум стал дебютным на международной арене.
Валерия Шейгас также провела стабильную гонку, заняв восьмую позицию без единого промаха на рубежах.
В топ-25 вошли две украинки: Виктория Хвостенко завершила дистанцию 14-й, а Ирина Шевченко - 22-й. Полина Пуцко финишировала 17-й, Алина Хмиль стала 31-й. Ксения Приходько гонку не завершила.
...
8. Валерия Шейгас (Украина) - +42.4 (0+0)
14. Виктория Хвостенко (Украина) - +1:23.4 (1+0)
17. Полина Пуцко (Украина) - +1:35.9 (2+1)
21. Ирина Шевченко (Украина) - +1:43.8 (1+0)
31. Алина Хмиль (Украина) - +2:24.9 (2+2)
После успешного спринта Тарасюк дебютировала в гонке преследования на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе. Украинка стартовала 26-й с отставанием в 82 секунды и сумела подняться на 31-ю позицию.
Две первые стрельбы она отработала чисто, на третьей допустила один промах, а заключительный огневой рубеж прошла без промахов.
Победила шведка Хейденберг, норвежка Доккен стала второй, а представительница Франции Боте замкнула тройку.
Ранее мы сообщили, кто из украинцев выше всех в общем зачете Кубка мира по биатлону после первого этапа.
Также читайте, как украинка с идеальной стрельбой установила рекорд на Кубке IBU.