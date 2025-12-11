Тарасюк ворвалась в топ: первый подиум сезона-2025/26 для Украины

Тарасюк завоевала первую международную медаль

В женском спринте юниорского Кубка IBU сразу семь спортсменок представляли Украину.

Успешнее всего выступила Татьяна Тарасюк, которая с одним штрафным кругом поднялась на вторую строчку. Украинка показала идентичное время с француженкой Мелой Корреей, разделив с ней второе место.

Их результат уступил лишь победительнице гонки, Лу-Анн Дюпон Балле из Франции, которая опередила соперниц на 27,5 секунды. Для Тарасюк этот подиум стал дебютным на международной арене.

Украинка Шейгас в топ-8

Валерия Шейгас также провела стабильную гонку, заняв восьмую позицию без единого промаха на рубежах.

В топ-25 вошли две украинки: Виктория Хвостенко завершила дистанцию 14-й, а Ирина Шевченко - 22-й. Полина Пуцко финишировала 17-й, Алина Хмиль стала 31-й. Ксения Приходько гонку не завершила.

Основные результаты спринта:

Лу-Анн Дюпон Балле (Франция) - 21:10.3 (1+0) Маэла Коррея (Франция) - +27.5 (1+0) Татьяна Тарасюк (Украина) - +27.5 (0+1) Михаэла Стракова (Словакия) - +31.2

...

8. Валерия Шейгас (Украина) - +42.4 (0+0)

14. Виктория Хвостенко (Украина) - +1:23.4 (1+0)

17. Полина Пуцко (Украина) - +1:35.9 (2+1)

21. Ирина Шевченко (Украина) - +1:43.8 (1+0)

31. Алина Хмиль (Украина) - +2:24.9 (2+2)

Преследование: Тарасюк - в топ-35 на этапе в Обертиллиасе

После успешного спринта Тарасюк дебютировала в гонке преследования на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе. Украинка стартовала 26-й с отставанием в 82 секунды и сумела подняться на 31-ю позицию.

Две первые стрельбы она отработала чисто, на третьей допустила один промах, а заключительный огневой рубеж прошла без промахов.

Победила шведка Хейденберг, норвежка Доккен стала второй, а представительница Франции Боте замкнула тройку.