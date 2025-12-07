ua en ru
Кубок світу з біатлону: хто з українців найвище в загальному заліку

Неділя 07 грудня 2025 19:16
Кубок світу з біатлону: хто з українців найвище в загальному заліку Фото: Віталій Мандзин (www.instagram.com/vitalii.mandzyn)
Автор: Андрій Костенко

7 грудня у шведському Естерсунді завершився перший етап біатлонного Кубка світу-2025/26. Спортсмени взяли участь у гонках переслідування.

Про те, як пройшов останній день змагань та на яких місцях українські біатлоністи у загальному заліку – розповідає РБК-Україна.

Українки – без очок

Спочатку на старт вийшли жінки, які долали дистанцію у 10 км. Україну в гонці представляла лише одна спортсменка – Дарина Чалик, яка за підсумками спринту стартувала 46-ю.

У підсумку в гонці переслідування Дарина з чотирма колами штрафу фінішувала 52-ю.

Таким чином, Україна закінчила етап Кубка світу в Естерсунді без залікових очок в жіночих особистих гонках.

Переможницею персьюту стала австрійка Ліза Тереза Гаузер. Другою фінішу дісталася фінка Суві Мінккінен, а замкнула призову трійку шведка Анна Магнуссон.

Мандзин – у топ-20

В аналогічному чоловічому старті (дистанція – 12,5 км) Україну представляли Віталій Мандзин (24-й у спринті) та Богдан Борковський (43-й).

Мандзин провів стабільну гонку з одним штрафним колом та фінішував 19-м, заробивши перші очки сезону.

Борковський допустив сім промахів і завершив гонку 53-м, залишившись поза заліковою зоною.

Перемогу здобув француз Кантен Фійон-Майє. Другим фінішував Себастьян Самуельссон із Швеції, третім – норвежець Йоган-Олав Ботн.

Що у загальному заліку

За результатами стартового етапу Мандзин опинився на 27-му місці серед чоловіків – це найвищий показник серед усіх українських спортсменів.

Очолює рейтинг норвежець Йоган Олав-Ботн, який в Естерсунді здобув одразу чотири медалі.

Лідери загального заліку (чоловіки):

  1. Йоган Олав-Ботн (Норвегія) – 245 балів
  2. Себастьян Самуельссон (Швеція) – 190
  3. Кантен Фійон-Майє (Франція) – 181
  • …27. Віталій Мандзин (Україна) – 39

Серед жінок лідирує Суві Мінккінен з Фінляндії. Українки після невдалого старту не набрали жодного балу і поки не представлені в загальному рейтингу.

Лідери загального заліку (жінки):

  1. Суві Мінккінен (Фінляндія) – 191
  2. Анна Магнуссон (Швеція) – 174
  3. Каміль Бене (Франція) – 148

Коли наступний старт

Другий етап Кубка світу відбудеться 12–14 грудня в австрійському Гохфільцені. У програмі – спринти, гонки переслідування та естафети.

Раніше ми розповіли, як українка з ідеальною стрільбою встановила рекорд на Кубку IBU.

Також читайте, як легендарний біатлоніст Йоганнес Бьо дебютував у футболі та забив у першому матчі.

