Тарасюк ворвалась в топ: первый подиум сезона-2025/26 для Украины
Украинские юниорки удачно стартовали на этапе Кубка IBU в швейцарском Гомсе. Татьяна Тарасюк завоевала серебро в спринте на 7,5 км, добыв для сине-желтой команды первый подиум в новом зимнем сезоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.
Тарасюк завоевала первую международную медаль
В женском спринте юниорского Кубка IBU сразу семь спортсменок представляли Украину.
Успешнее всего выступила Татьяна Тарасюк, которая с одним штрафным кругом поднялась на вторую строчку. Украинка показала идентичное время с француженкой Мелой Корреей, разделив с ней второе место.
Их результат уступил лишь победительнице гонки, Лу-Анн Дюпон Балле из Франции, которая опередила соперниц на 27,5 секунды. Для Тарасюк этот подиум стал дебютным на международной арене.
Украинка Шейгас в топ-8
Валерия Шейгас также провела стабильную гонку, заняв восьмую позицию без единого промаха на рубежах.
В топ-25 вошли две украинки: Виктория Хвостенко завершила дистанцию 14-й, а Ирина Шевченко - 22-й. Полина Пуцко финишировала 17-й, Алина Хмиль стала 31-й. Ксения Приходько гонку не завершила.
Основные результаты спринта:
- Лу-Анн Дюпон Балле (Франция) - 21:10.3 (1+0)
- Маэла Коррея (Франция) - +27.5 (1+0)
- Татьяна Тарасюк (Украина) - +27.5 (0+1)
- Михаэла Стракова (Словакия) - +31.2
...
8. Валерия Шейгас (Украина) - +42.4 (0+0)
14. Виктория Хвостенко (Украина) - +1:23.4 (1+0)
17. Полина Пуцко (Украина) - +1:35.9 (2+1)
21. Ирина Шевченко (Украина) - +1:43.8 (1+0)
31. Алина Хмиль (Украина) - +2:24.9 (2+2)
Преследование: Тарасюк - в топ-35 на этапе в Обертиллиасе
После успешного спринта Тарасюк дебютировала в гонке преследования на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе. Украинка стартовала 26-й с отставанием в 82 секунды и сумела подняться на 31-ю позицию.
Две первые стрельбы она отработала чисто, на третьей допустила один промах, а заключительный огневой рубеж прошла без промахов.
Победила шведка Хейденберг, норвежка Доккен стала второй, а представительница Франции Боте замкнула тройку.
Ранее мы сообщили, кто из украинцев выше всех в общем зачете Кубка мира по биатлону после первого этапа.
Также читайте, как украинка с идеальной стрельбой установила рекорд на Кубке IBU.