Тарас Тополя чесно про Лободу та її повернення в Україну: "У людей свої смаки"

Чи є артисти, яким Тополя не потиснув би руку

Артист зазначив, що попри особисте ставлення, відкрито демонструвати неприязнь не став би. Зокрема під час розмови згадати Потапа та Лободу.

"Та всім подам руки. Одне діло моє ставлення до певних персон, а друге - якийсь етикет, виховання моє. Я не пройшов шлях в їхньому взутті, а вони не пройшли мій. І я така сама людина зі своїми скелетами в шафах, з темними сторонами", - зазначив Тополя.

"Ніхто не ідеальний. І оце там викручуватись якось. Я не суддя. Якщо ми говоримо саме про шоу-бізнес, мені може маса чого не подобатись, я можу багато чого засуджувати на кухні десь в розмовах чи ще щось, але щоб не привітатись з людиною, то ні", - додав він.

Фронтмен гурту "Антитіла" про скандальних артистів (скриншот)

Тополя про можливий концерт Лободи в Україні

Раніше співачка, яка за кордоном продовжує виступати з російськомовними піснями, повідомляла про намір виступити в Україні. На це Тополя відреагував стримано.

Він зазначив, що не розуміє її популярності та не слідкує за творчістю. Йому було важко оцінити масштаби аудиторії, яку вона могла б зібрати, наприклад, в Палаці Спорту.

"Не можу бути об'єктивним. Я не знаю, чесно, не слідкую за її творчістю. Не розумію, скільки в неї фанатів і на чому тримається її популярність. Але думаю, що кілька тисяч вона б зібрала", - пояснив він.

Тарас підкреслив, що для нього особисто такий концерт неприйнятний.

"Мені особисто це не норм, але у людей свої смаки, вподобання, своя якась логіка. Я не засуджую це. Просто констатую факт: на жаль, поки що багато російськомовного контенту досі споживається українцями", - зазначив Тополя.

"Завдання українських артистів - давати альтернативу і робити якісний україномовний контент, щоб настав якийсь день, коли ми взагалі б ці теми навіть не підіймали", - додав він.



Нагадаємо, в листопаді під час концерту в Молодові Лобода запевнила своїх українських фанів, що одного дня вони зустрінуться в Україні. Розкривати деталі вона не стала, але ця заява породила дискусію в мережі.

Згодом кум артистки Анатолій Анатоліч оцінив її шанси на повернення. Ведучий зазначив, за яких умов вона могла б дати концерт.