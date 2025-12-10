Тарас Тополя честно о Лободе и ее возвращении в Украину: "У людей свои вкусы"

Есть ли артисты, которым Тополя не пожал бы руку

Артист отметил, что несмотря на личное отношение, открыто демонстрировать неприязнь не стал бы. В частности во время разговора вспомнить Потапа и Лободу.

"И всем подам руки. Одно дело мое отношение к определенным персон, а второе - какой-то этикет, воспитание мое. Я не прошел путь в их обуви, а они не прошли мой. И я такой же человек со своими скелетами в шкафах, с темными сторонами", - отметил Тополя.

"Никто не идеален. И это там выкручиваться как-то. Я не судья. Если мы говорим именно о шоу-бизнесе, мне может масса чего не нравиться, я могу многое осуждать на кухне где-то в разговорах или еще что-то, но чтобы не поздороваться с человеком, то нет", - добавил он.

Фронтмен группы "Антитіла" о скандальных артистах (скриншот)

Тополя о возможном концерте Лободы в Украине

Ранее певица, которая за рубежом продолжает выступать с русскоязычными песнями, сообщала о намерении выступить в Украине. На это Тополя отреагировал сдержанно.

Он отметил, что не понимает ее популярности и не следит за творчеством. Ему было трудно оценить масштабы аудитории, которую она могла бы собрать, например, во Дворце Спорта.

"Не могу быть объективным. Я не знаю, честно, не слежу за ее творчеством. Не понимаю, сколько у нее фанатов и на чем держится ее популярность. Но думаю, что несколько тысяч она бы собрала", - пояснил он.

Тарас подчеркнул, что для него лично такой концерт неприемлем.

"Мне лично это не норм, но у людей свои вкусы, предпочтения, своя какая-то логика. Я не осуждаю это. Просто констатирую факт: к сожалению, пока что много русскоязычного контента до сих пор потребляется украинцами", - отметил Тополя.

"Задача украинских артистов - давать альтернативу и делать качественный украиноязычный контент, чтобы наступил какой-то день, когда мы вообще бы эти темы даже не поднимали", - добавил он.



Напомним, в ноябре во время концерта в Молодове Лобода заверила своих украинских фанов, что однажды они встретятся в Украине. Раскрывать детали она не стала, но это заявление породило дискуссию в сети.

Впоследствии кум артистки Анатолий Анатолич оценил ее шансы на возвращение. Ведущий отметил, при каких условиях она могла бы дать концерт.