UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

"Танці з зірками" офіційно повертаються: коли чекати на новий сезон

1+1 анонсував новий сезон "Танців з зірками" (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Автор: Іванна Пашкевич

Легендарне танцювальне шоу "Танці з зірками" готується до повноцінного повернення на екрани.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку проєкту в Instagram.

Так, повідомляється, що "1+1 Україна" вже працює над новим сезоном проєкту, прем’єра якого запланована на 2026 рік.

"На численні прохання повернути "Танці з зірками" у форматі сезону канал офіційно підтвердив: українці побачать його уже цього року", - йдеться в заяві "1+1 Україна".

Втім, інших подробиць наразі не розкривають: невідомо, хто саме увійде до складу учасників, суддівської команди та коли стартує новий сезон.

 

Що відомо про шоу "Танці з зірками"

"Танці з зірками" - це українська версія британського формату Strictly Come Dancing, який уперше з’явився на телебаченні у 2004 році.

В Україні проєкт стартував у 2006 році. Переможцями першого сезону стали Володимир Зеленський та хореографиня Олена Шоптенко.

Останній повний сезон шоу глядачі бачили у 2021 році - тоді перемогу здобули актор Артур Логай і танцівниця Анна Кароліна.

Водночас у благодійному спецефірі "Танців з зірками" переможцями стали ветеранка Руслана Данилкіна та хореограф Павло Сімакін.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Танці з зіркамиЗірки шоу-бізнесу