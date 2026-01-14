"Танці з зірками" офіційно повертаються: коли чекати на новий сезон

Так, повідомляється, що "1+1 Україна" вже працює над новим сезоном проєкту, прем’єра якого запланована на 2026 рік.

"На численні прохання повернути "Танці з зірками" у форматі сезону канал офіційно підтвердив: українці побачать його уже цього року", - йдеться в заяві "1+1 Україна".

Втім, інших подробиць наразі не розкривають: невідомо, хто саме увійде до складу учасників, суддівської команди та коли стартує новий сезон.

Що відомо про шоу "Танці з зірками"

"Танці з зірками" - це українська версія британського формату Strictly Come Dancing, який уперше з’явився на телебаченні у 2004 році.

В Україні проєкт стартував у 2006 році. Переможцями першого сезону стали Володимир Зеленський та хореографиня Олена Шоптенко.

Останній повний сезон шоу глядачі бачили у 2021 році - тоді перемогу здобули актор Артур Логай і танцівниця Анна Кароліна.

Водночас у благодійному спецефірі "Танців з зірками" переможцями стали ветеранка Руслана Данилкіна та хореограф Павло Сімакін.