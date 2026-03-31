ua en ru
Вт, 31 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Такого приниження вони не чекали: збірна України зім'яла суперниць у другому турі ЧС-2026

13:08 31.03.2026 Вт
2 хв
Суперниці намагалися чинити опір, але наші лідерки мали на цей вечір зовсім інші плани
aimg Катерина Урсатій
Жіноча збірна України з хокею (фото: Федерація хокею України)

Національна жіноча команда України з хокею здобула другу поспіль перемогу в межах чемпіонату світу в дивізіоні IIB. У другому турі підопічні Євгена Аліпова не залишили шансів збірній Нової Зеландії, закинувши вісім шайб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.

Бенефіс Телегіної та Манчак у Гонконзі

Старт поєдинку пройшов за повної ініціативи українок. Рахунок на 9-й хвилині відкрила Поліна Телегіна.

Хоча опонентки тимчасово вирівняли становище, реалізувавши чисельну перевагу, Валерія Манчак миттєво повернула лідерство "синьо-жовтим".

До першої перерви Телегіна встигла оформити дубль, забезпечивши комфортні 3:1.

Другий ігровий відрізок став ключовим: українська збірна організувала справжній штурм, відправивши у ворота новозеландок ще п'ять шайб без відповіді.

Головними героїнями атаки стали Телегіна та Манчак, які записали на свій рахунок по хет-трику.

Зокрема, Манчак продемонструвала вражаючу ефективність, додавши до трьох голів ще чотири результативні передачі.

Також відзначилися точними кидками Циміренко та Кіпря.

Реванш та лідерство у групі

У заключній 20-хвилинці збірна України вперше на турнірі не зуміла забити, натомість пропустивши один гол від Келлі Нельсон.

Підсумковий результат 8:2 дозволив українкам взяти переконливий реванш у Нової Зеландії за прикрі поразки у 2020 та 2025 роках.

Завдяки цьому успіху підопічні Євгена Аліпова набрали 6 очок і вийшли на першу сходинку турнірної таблиці.

Наразі Україна випереджає конкуренток з Мексики, Гонконгу та Литви, хоча останні дві збірні мають гру в запасі.

Наступне випробування чекає на "синьо-жовтих" у четвер, 2 квітня. Суперницями українських хокеїсток стануть представниці Бельгії.

Гра розпочнеться об 11:00 за київським часом. Нагадаємо, що путівку до вищого дивізіону (IIA) отримає лише переможець групи.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Збірна України Хокей
Новини
Чи буде реформа мобілізації з 1 квітня: у Міноборони зробили важливу заяву
Чи буде реформа мобілізації з 1 квітня: у Міноборони зробили важливу заяву
Аналітика
