Такого унижения они не ждали: сборная Украины смяла соперниц во втором туре ЧМ-2026
Национальная женская команда Украины по хоккею одержала вторую подряд победу в рамках чемпионата мира в дивизионе IIB. Во втором туре подопечные Евгения Алипова не оставили шансов сборной Новой Зеландии, забросив восемь шайб.
Бенефис Телегиной и Манчак в Гонконге
Старт поединка прошел при полной инициативе украинок. Счет на 9-й минуте открыла Полина Телегина.
Хотя оппонентки временно выровняли положение, реализовав численное преимущество, Валерия Манчак мгновенно вернула лидерство "сине-желтым".
До первого перерыва Телегина успела оформить дубль, обеспечив комфортные 3:1.
Второй игровой отрезок стал ключевым: украинская сборная организовала настоящий штурм, отправив в ворота новозеландок еще пять безответных шайб.
Главными героинями атаки стали Телегина и Манчак, которые записали на свой счет по хет-трику.
В частности, Манчак продемонстрировала впечатляющую эффективность, добавив к трем голам еще четыре результативные передачи.
Также отметились точными бросками Цимиренко и Кипря.
Реванш и лидерство в группе
В заключительной 20-минутке сборная Украины впервые на турнире не сумела забить, зато пропустив один гол от Келли Нельсон.
Итоговый результат 8:2 позволил украинкам взять убедительный реванш у Новой Зеландии за досадные поражения в 2020 и 2025 годах.
Благодаря этому успеху подопечные Евгения Алипова набрали 6 очков и вышли на первую строчку турнирной таблицы.
Сейчас Украина опережает конкуренток из Мексики, Гонконга и Литвы, хотя последние две сборные имеют игру в запасе.
Следующее испытание ждет "сине-желтых" в четверг, 2 апреля. Соперницами украинских хоккеисток станут представительницы Бельгии.
Игра начнется в 11:00 по киевскому времени. Напомним, что путевку в высший дивизион (IIA) получит только победитель группы.
Также мы рассказали, как сыграл чемпион Украины в хоккейном Континентальном кубке.