Такого унижения они не ждали: сборная Украины смяла соперниц во втором туре ЧМ-2026

13:08 31.03.2026 Вт
Соперницы пытались сопротивляться, но наши лидеры имели на этот вечер совсем другие планы
aimg Екатерина Урсатий
Женская сборная Украины по хоккею (фото: Федерация хоккея Украины)

Национальная женская команда Украины по хоккею одержала вторую подряд победу в рамках чемпионата мира в дивизионе IIB. Во втором туре подопечные Евгения Алипова не оставили шансов сборной Новой Зеландии, забросив восемь шайб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.

Украина сломала элитную сборную ЧМ: эта победа перевернула группу и вывела на первое место

Бенефис Телегиной и Манчак в Гонконге

Старт поединка прошел при полной инициативе украинок. Счет на 9-й минуте открыла Полина Телегина.

Хотя оппонентки временно выровняли положение, реализовав численное преимущество, Валерия Манчак мгновенно вернула лидерство "сине-желтым".

До первого перерыва Телегина успела оформить дубль, обеспечив комфортные 3:1.

Второй игровой отрезок стал ключевым: украинская сборная организовала настоящий штурм, отправив в ворота новозеландок еще пять безответных шайб.

Главными героинями атаки стали Телегина и Манчак, которые записали на свой счет по хет-трику.

В частности, Манчак продемонстрировала впечатляющую эффективность, добавив к трем голам еще четыре результативные передачи.

Также отметились точными бросками Цимиренко и Кипря.

Реванш и лидерство в группе

В заключительной 20-минутке сборная Украины впервые на турнире не сумела забить, зато пропустив один гол от Келли Нельсон.

Итоговый результат 8:2 позволил украинкам взять убедительный реванш у Новой Зеландии за досадные поражения в 2020 и 2025 годах.

Благодаря этому успеху подопечные Евгения Алипова набрали 6 очков и вышли на первую строчку турнирной таблицы.

Сейчас Украина опережает конкуренток из Мексики, Гонконга и Литвы, хотя последние две сборные имеют игру в запасе.

Следующее испытание ждет "сине-желтых" в четверг, 2 апреля. Соперницами украинских хоккеисток станут представительницы Бельгии.

Игра начнется в 11:00 по киевскому времени. Напомним, что путевку в высший дивизион (IIA) получит только победитель группы.

Также мы рассказали, как сыграл чемпион Украины в хоккейном Континентальном кубке.

Будет ли реформа мобилизации с 1 апреля: в Минобороны сделали важное заявление
Будет ли реформа мобилизации с 1 апреля: в Минобороны сделали важное заявление
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны