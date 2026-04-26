Такого не очікував ніхто: Калініна провалила гру, проте готується до прориву у світовому рейтингу

Ангеліна Калініна завершила виступи на престижних ґрунтових змаганнях серії WTA 1000 в Іспанії. Українська тенісистка у двох сетах поступилася титулованій японці Наомі Осаці на стадії 1/16 фіналу.
Попри поразку в третьому раунді Mutua Madrid Open, для Ангеліни Калініної іспанський "тисячник" став знаковим етапом сезону.
Завдяки успішному проходженню кваліфікації та двом звитягам в основній сітці, українка забезпечила собі повернення до першої сотні світового рейтингу.
Востаннє Ангеліна перебувала у топ-100 WTA ще в червні минулого року.
На шляху до третього кола Калініна продемонструвала вражаючу форму, здолавши Марі Бузкову - це була її найбільш статусна перемога за останні 16 місяців.
Однак у поєдинку проти чотириразової чемпіонки Grand Slam Наомі Осаки аргументів у нашої спортсменки виявилося замало.
Дебютна зустріч тенісисток на офіційному рівні тривала 1 годину 15 хвилин. Японська зірка від самого початку захопила ініціативу, скориставшись перевагою у потужності ударів.
Статистика матчу зафіксувала по 1 ейсу в активі кожної гравчині, проте Осака була значно ефективнішою на прийомі, реалізувавши 6 брейк-пойнтів проти 2 у Калініної.
Після вильоту Ангеліни Калініної, а також раніших поразок Еліни Світоліної, Юлії Стародубцевої та Дарії Снігур, єдиною представницею України в одиночному розряді залишається Марта Костюк.
Вже 26 квітня Костюк змагатиметься за вихід до наступного етапу з п'ятою ракеткою світу Джессікою Пегулою.
Своєю чергою Наомі Осака в 1/8 фіналу зустрінеться з лідеркою посіву Аріною Сабалєнкою.
