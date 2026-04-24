ua en ru
Пт, 24 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Суперниця була безсилою: Костюк влаштувала справжній розгром на старті турніру в Мадриді

18:18 24.04.2026 Пт
2 хв
Такої переваги на корті не очікували навіть віддані фанати Марти
aimg Катерина Урсатій
Марта Костюк (фото: Getty Images)

Марта Костюк успішно подолала стартовий для себе бар'єр на престижних змаганнях серії WTA 1000 в Іспанії. Друга ракетка України у двох сетах не залишила шансів представниці Казахстану Юлії Путінцевій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Читайте також: "Так війна стає прийнятною": Олійникова розпекла Соболенко за лайки Путіну та відповіла на погрози WTA

Тріумфальна хода після титулу в Руані

Українка прибула до Мадрида у статусі 26-ї сіяної та в піднесеному настрої після нещодавнього успіху на турнірі у французькому Руані, де вона виборола свій другий титул WTA в кар'єрі, обігравши у фіналі співвітчизницю Вероніку Подрез.

Завдяки високому рейтингу Костюк розпочала виступи в Іспанії одразу з другого раунду.

Перше випробування на іспанських кортах Марта пройшла максимально впевнено. Протистояння з 80-ю ракеткою світу Юлією Путінцевою тривало лише 1 годину та 14 хвилин.

Домінація на корті та статистика матчу

З перших хвилин поєдинку Костюк захопила ініціативу. У стартовій партії українка дозволила суперниці взяти лише один гейм, продемонструвавши тотальну перевагу.

Другий сет розвивався за схожим сценарієм, хоча Путінцева спробувала нав'язати боротьбу наприкінці.

Попри сім подвійних помилок, Марта компенсувала їх агресивною грою та двома ейсами, закривши матч з рахунком 6:1, 6:3.

Турнірні перспективи українок

Перемога над Путінцевою зробила Костюк другою представницею України у третьому колі мадридського "тисячника".

Раніше до цієї стадії пробилася Ангеліна Калініна. Інші українські тенісистки - Еліна Світоліна, Дарія Снігур та Юлія Стародубцева - на жаль, припинили боротьбу на етапі другого раунду.

Для Костюк це вже восьмий візит на турнір у столиці Іспанії. Минулого року вона показала тут свій найкращий результат, дійшовши до чвертьфіналу.

Тепер за вихід до наступного етапу Марта посперечається з переможницею пари Джессіка Пегула (США) - Кенті Бултер (Велика Британія).

Також дізнайтеся на яких сходинках опинилися українки в оновленому рейтингу WTA.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Теніс Марта Костюк
Новини
Голод на позиціях, відставки командирів: що відомо про гучний скандал у 14-й ОМБр
Аналітика
